◆楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会２０２５ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 長栄工業 ▽１回戦 郡山ボーイズ５―０塩釜中央リトルシニア（１１月１５日・楽天モバイルパーク宮城）▽準々決勝 仙台太白リトルシニア７―６郡山ボーイズ＝６回時間切れ＝（１１月１６日・蔵王球場）

◇楽天イーグルスカップ 中学硬式野球大会２０２５

東北の中学硬式野球ＮＯ１を決める「楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会２０２５ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 長栄工業」が１５日に開幕した。郡山ボーイズは１回戦で大会初白星を挙げた。

※ ※ ※

カクテル光線に照らされ郡山ナインが躍動した。

初回、先頭の石井が右中間三塁打で出塁し１死二、三塁から４番・松本のスクイズで先制すると、３回２死一、二塁から松本が左越えに２点二塁打。投げては小野が４回まで与四球２の無安打投球。５回からは１年生右腕・押山が無失点に抑える完封リレーだ。

これまで救援が多かった小野の先発起用に、監督代行の村越弘幸コーチ（５７）は「エースになって欲しい期待もあって。やってくれると思ったけど、１００点です」と絶賛。小野は最速１２３キロをマーク。「みんなが守ってくれたのでリズムに乗れました」と笑顔が広がった。松本は捕手として「（小野は）立ち上がりが悪いので、ストレートを多めに投げさせました」と好投を引き出した。

初のナイターで大会初勝利。準々決勝では６回に５点を返し１点差も時間切れで悔しい敗戦。確かな手応えと悔しさを次につなげる。

【郡山ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※大橋魁翔、石井斗真、奥寺真拓、荻野檜人、松本清吾、境田蒼空、谷沢悠、佐藤歩、駒木慎太郎、根本誠士、根本健太、相樂宥人、西山大雅、円谷琉聖、吉田拓透、鈴木秀太郎、鹿野匠、小野広瑛

▽１年生 星愛士、橘澪空、根本蒼輔、前原渉、押山悠太、須釜夏輝、渡邊峻矢