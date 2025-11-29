◆楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会２０２５ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 長栄工業 ▽１回戦 宮城仙北ボーイズ１１ｘ―１０秋田北リトルシニア＝７回タイブレーク＝（１１月１５日・楽天モバイルパーク宮城）

東北の中学硬式野球ＮＯ１を決める「楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会２０２５ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 長栄工業」が１５日に開幕した。宮城仙北ボーイズは初戦は劇的なサヨナラ勝ちも４強進出も東北楽天リトルシニアに準決勝敗退。

４点リードを逆転され５点ビハインドを追い付く。ジェットコースターのような展開を勝利に導いたのは宮城仙北の背番号１０・佐々木惺だった。

同点の６回に４番手で登板。「緊張と怖さがあったけれどみんなのことを信じて気持ちで投げた」。７回から１死満塁のタイブレークも外野飛球、三振と無失点で切り抜けると、その裏の先頭打者で初球スクイズを決め、サヨナラ勝ちだ。

「みんなが打撃練習をする中、バント練習をずっとやってきたので自信があった」と佐々木。田中伸次監督（６９）も「コントロールがいいのでタイブレークでも点を取られないと思っていた」と期待の右腕を称えた。複数投手を擁するチームで存在感を発揮。「コントロールと変化球のキレは負けないと思う」とヒーローは自信をつかんだ様子だ。

▽準々決勝（１１月１６日）

宮城仙北 １５―１ 宮城県南（ポニー）

▽準決勝（１１月１６日）

東北楽天（リトルシニア） １３―３ 宮城仙北

【宮城仙北ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※星歩望、工藤陽翔、犬飼陽翔、大江瑠斗、高橋一翼、二ノ神瑛斗、野村陽真、犬飼大翔、浅利逞玖、高橋晴太、佐々木惺、伊藤空翔、阿部力翔、小野寺陽翔、菅野滉太、三塚晴剛

▽１年生 中野結心、五島悠惺、渡邊禅、長澤元寿