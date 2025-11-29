来週の主な予定 米9月PCE価格指数 植田日銀総裁 FRBブラックアウト 米サイバーマンデー 来週の主な予定 米9月PCE価格指数 植田日銀総裁 FRBブラックアウト 米サイバーマンデー

来週の主な予定 米9月PCE価格指数 植田日銀総裁 FRBブラックアウト 米サイバーマンデー



・延期されていた米国9月PCE価格指数、FOMCわずか数日前に発表される

・植田日銀総裁講演、ほかの委員の「タカ派化」進む中での発言に注目

・豪州GDP、住宅市場堅調で伸び加速の見込み、来年の利上げ観測を後押し

・米感謝祭翌週月曜日「サイバーマンデー」アドビは売上高は鈍化と予想



FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（12月11日まで）



30日（日）

中国製造業PMI・非製造業PMI（11月）

植田日銀総裁名古屋出張、各界代表者と懇談

OPECプラス会合



12月1日（月）

日銀債券市場サーベイ（11月）

日本設備投資（第3四半期）

中国RatingDog製造業PMI（11月）

ドイツ製造業PMI確報値（11月）

ユーロ圏製造業PMI確報値（11月）

英製造業PMI確報値（11月）

米製造業PMI確報値（11月）

米ISM製造業景況指数 (11月)

植田日銀総裁、金融経済懇談会出席

スターマー英首相、演説

ディングラ英中銀委員、貿易政策会議出席

スウェーデン中銀第1副総裁アンナ・ブレマン氏がNZ中銀総裁に就任

EU外相理事会

米国がG20議長国に就任

米サイバーマンデー（感謝祭翌週の月曜日）



2日（火）

日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）

ユーロ圏消費者物価指数（11月）

米自動車販売 (11月)

ドレンツ・スロベニア中銀暫定総裁、BIS・ECB共催外国為替会議開会挨拶

パウエルFRB議長、討論会出席（金融政策や経済見通しに関する発言なし）

ボウマンFRB副総裁、下院金融サービス委員会出席（金融政策や経済見通しに関する発言なし）

OECD経済見通し



3日（水）

豪州GDP（第3四半期）

中国RatingDog非製造業PMI（11月）

スイス消費者物価指数（11月）

ドイツ非製造業PMI確報値（11月）

ユーロ圏非製造業PMI確報値（11月）

英非製造業PMI確報値（11月）

米非製造業PMI確報値（11月）

米ADP雇用統計（11月）

米ISM非製造業景況指数 (11月)

米週間原油在庫統計

マン英中銀委員、準備通貨について講演

ラガルドECB総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）公聴会出席

ラガルドECB総裁、欧州システミックリスク理事会（ESRB）会議出席

レーンECBチーフエコノミスト、BIS・ECB共催外国為替会議出席

マクロン仏大統領、中国訪問（5日まで）

NATO外相会議

FT主催「コモディティ・アジア・サミット」（シンガポール、4日まで）



4日（木）

日本30年利付国債入札（7000億円程度）

英DMPインフレ調査（11月）

米新規失業保険申請件数（29日終了週）

マン英中銀委員、ウクライナに関する会議出席

レーンECBチーフエコノミスト、チポローネECB理事、ECB・IMF共催討論会出席

コッハー・オーストリア中銀総裁、記者会見

ボウマンFRB副総裁、昼食会参加（金融政策や経済見通しに関する発言なし）

ロシア・インド・フォーラム（インド、5日まで）



5日（金）

カナダ雇用統計（11月）

米個人所得支出 (9月)

米個人消費支出（PCE）価格指数 (9月)

米ミシガン大学消費者信頼感指数（12月）

レーンECBチーフエコノミスト、討論会出席

プーチン露大統領、インド訪問



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

