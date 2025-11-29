「スニーカー履きがち」な40・50代へ！【GU】で揃えたい♡「高見えブーツ」

つい、スニーカーばかり履いてしまう……。そんなミドル世代の足元を一新するなら、上品なデザインのブーツがおすすめ。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【GU（ジーユー）】のショートブーツ。洗練されたデザインでプチプラながら高級感が漂うブーツは、大人のデイリーコーデで手放せなくなるかも。

きれいめもカジュアルもOK！

【GU】「ウルトラストレッチヒールブーツ」\2,990（税込）

無駄のない洗練されたデザインのショートブーツは、幅広いスタイリングで活躍しそう。スエード調とレザー調の2種類があり、どちらもプチプラとは思えない高級感が漂います。公式サイトによると「伸縮性の高いウルトラストレッチ素材」とのことで、長時間のお出かけでもストレスフリーに過ごせるかも。すっきりとしたシルエットなので、ボリュームのあるボトムスとも好相性です。

コーデのアクセントになるソックスブーツ

【GU】「リブニットソックスブーツ」\3,990（税込）

履き口のリブニット素材がアクセントになったショートブーツ。ソールにボリュームがあり、履くだけでサマ見えしそうです。アッパーからソールまでワンカラーで統一されたデザインが上品で、カジュアルながらもリッチな雰囲気が漂います。コーデにメリハリをつけてくれるブラックのほか、今季のトレンドカラーであるブラウンの2色をラインナップ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M