°¦É²¸©·Ù¤¬¡Ö¥â¥Ç¥ë¥¬¥ó¡×¤ÈÊÖµÑ¤·¤¿°äÉÊ¤Î·ý½Æ¡¢ÇäµÑÀè¤ÇË½È¯¡ÄÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ½ñÎàÁ÷¸¡
¡¡¾¾»³»ÔÆâ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤ÎÅ¹Æâ¤Çº£Ç¯£µ·î¡¢°äÉÊ¤È¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Ë½È¯¤·¤¿»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢°¦É²¸©·Ù¤Ï£²£¸Æü¡¢À¸Á°¤Ë·ý½Æ£´Ãú¤ä½ÆÃÆ¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿Æ±»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê£¸£°ºÐÂå¤Ç»àµî¡Ë¤ò½ÆÅáË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡°äÂ²¤ÏÇäµÑÁ°¡¢¸©·Ù¾¾»³Æî½ð¤Ë»ý»²¤·¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬½ð°÷¤«¤é¡Ö¥â¥Ç¥ë¥¬¥ó¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸©·ÙÁÈ¿¥ÈÈºáÂÐºö²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î°äÂ²¤¬°äÉÊÀ°Íý¤ÎºÝ¤Ë·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½½¿ôÃúÈ¯¸«¡£Æ±½ð¤ËÁêÃÌ¸å¡¢¶È¼Ô¤ËÇäµÑ¤·¤¿¡££µ·î£²£·Æü¡¢¶È¼Ô¤¬Æ°ºî³ÎÇ§¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë£±Ãú¤¬Ë½È¯¡£½ÆÃÆ¤¬Å¹Æâ¤Î»ÅÀÚ¤êÈÄ¤ò´ÓÄÌ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¸©·Ù¤ÏÇäµÑÉÊ¤ò²¡¼ý¤·¤Æ´ÕÄê¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ìÉô¤Ë»¦½ýÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡Ö´ÕÄê¤·¤Æ¤«¤é¡ÊÊÖµÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢Á´¿¦°÷¤Ë¸þ¤±¡¢·ý½Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤ëÊ¸½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
