１１月２９日放送【シューイチ★セブン】来園者７１人に楽しみ方を聞いてきた！キラキラ「ディズニー・クリスマス」満喫ウオッチング
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、東京ディズニーリゾートが1年で最もキラキラする
「ディズニー・クリスマス」を特集！
今年初登場のクリスマス限定パレードに大興奮するゲストや
冬の名物イベントの楽しみ方を徹底調査します！
《出演》
松丸亮吾（謎解きクリエイター）
辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）
《紹介した内容》
☆冬のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」
期間：2025年11月11日(火)〜12月25日(木)
★トイズ・ワンダラス・クリスマス！
10年ぶりのクリスマス期間限定 新パレード
場所：東京ディズニーランド シンデレラ城前 パレードルート
★東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ
音と光のきらびやかな夜のパレードがクリスマスバージョンに
場所：東京ディズニーランド シンデレラ城前 パレードルート
【イベント】
★「ディズニー・クリスマス2025」スタンプラリー
クリスマス期間のスタンプラリーは初開催
場所：ディズニーリゾートラインの各駅
期間：2025年11月10日(月)〜12月25日(木)
★アトモスフィア・エンターテイメント
東京ディズニーランド・バンドによるクリスマスシングの生演奏
場所：ワードバザール
※内容や場所が都合により変更になることや公演を実施しない場合があります
【グッズ】
★パッチン 950円〜
【グルメ】
★チョコレートチュロス 600円
※グッズおよびメニューは品切れや金額、内容などが変更になる場合があります