12月18日より世界独占配信される竹内涼真と町田啓太がW主演を務めるNetflix映画『10DANCE』の新場面写真が公開された。

男性2人のダンスに懸ける情熱、闘志、対抗心、そして苦悩や嫉妬を描いた、講談社『ヤングマガジン』で連載中の井上佐藤による同名漫画を実写映画化する本作。『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』などの大友啓史が監督を務めた。

W主演を務めるのは、ドラマ『スミカスミレ』（テレビ朝日系）以来、約8年ぶりの共演となる竹内と町田。ラテンダンス日本チャンピオンで、世界に通用する実力を持ちながら、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也を竹内、鈴木を“10ダンス”の世界に誘う、スタンダードダンス日本チャンピオンで世界2位という記録を持つ、もう一人の主人公・杉木信也を町田がそれぞれ演じる。なお竹内は、Netflix初参加となる本作で、社交ダンスに初挑戦する。そして、鈴木のダンスパートナーとして、情熱的なダンサー・田嶋アキを土居志央梨、杉木のダンスパートナーには、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を石井杏奈がそれぞれ演じる。

公開された新場面写真には、鈴木（竹内涼真）とアキ（土居志央梨）による迫力あるダイナミックなラテンダンス、杉木（町田啓太）と房子（石井杏奈）の気品溢れるしなやかな美しいボールルームダンスが捉えられている。そして、鈴木と杉木、2人の“信也”が手をとり、ほとばしる情熱をお互いとダンスにぶつけ合う場面も。どのショットからも、静止画と思えないほどの躍動感が溢れている。

これらのダンスシーンにおいて、大友監督は「社交ダンスは競技スポーツであると同時に、人生を賭けたアート表現という側面も強い。さらに、身体のなかで大きく燃え上がりゆらめく炎のような感情を映し出さなければなりませんでした」と語っている。（文＝リアルサウンド編集部）