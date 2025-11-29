地元ラジオ番組で来季への完全復活誓う

米大リーグのドジャースは2年連続でワールドシリーズ（WS）を制した。内外野守れるユーティリティプレーヤーとして今季もチームに貢献したトミー・エドマン内野手は日本時間26日、米カリフォルニア州地元ラジオ局に出演し、シーズン中の苦悩を明かした。

ロサンゼルス地元ラジオ局「ESPNロサンゼルス」の番組に出演したエドマン。同局公式YouTubeチャンネルが公開した動画内で、ホストから来季の守備位置について聞かれると、「目標は完全に100％の状態に戻ることだ。そうすれば何でもできる」と答えた。

エドマンは昨季途中、カージナルスからトレードで加入。リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）でMVPを獲得するなど世界一の立役者となった。今季は、シーズン開幕前に手首を手術。その後、足首の負傷の影響もあり、レギュラーシーズンは97試合の出場に留まった。

「この2年間、足首の痛みのせいで盗塁も全くできなかった。だから、本来の野球選手としての自分に100％戻ることが目標だ」と怪我に悩まされた期間を回顧。「そうすればセンターでもセカンドでも、必要とされる場所ならどこでも守れる。それが僕のチームへの貢献の仕方だ」と、万全な状態でのフル稼働を誓った。

エドマンは2024年12月に5年総額7400万ドル（約110億4000万円＝当時）で契約延長。ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースで、来季も活躍が期待される。



