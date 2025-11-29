カーリングチーム『フォルティウス』司令塔･吉村紗也香　ミラノ冬季五輪に向けて″全力の挑戦″

五輪出場をかけた世界最終予選に向けて

「今日もスッキリしました！」

北海道札幌市の円山エリアにあるバレエスタジオで清々しい笑顔を見せてくれたのは、今年９月の日本代表決定戦を制したカーリングチーム『フォルティウス』の司令塔・吉村紗也香（33）だ。

この日、吉村は１時間にわたり、’18年からトレーニングメニューに取り入れているバレエストレッチを行っていた。当初から師事する「円山モダンバレエカンパニー」代表の赤川詩織フィジカルコーチのカウントに合わせ、首、肩周り、背中、腕、肘、手の指、腹斜筋、骨盤、股関節、大腿、膝関節、足首、足の指まで、時間をかけて五体の可動域と筋肉、体幹、すべてを意識しながら順に締緩を繰り返す。

「汗もかきますし、”痛い”と”気持ちいい”の間の感覚ですね」

ホームタウンの札幌にいる間は週に一度、チーム全員でバレエストレッチのトレーニングがあるが、吉村はそれに加え個人セッションも重ねる。自分の身体の状態を確認しながらリカバリーとリフレッシュができる、お気に入りの時間だ。

吉村は小学校４年生でカーリングを始めたが、並行して中学時代はバスケットボール部、高校時代はバレーボール部に所属していたスポーツ万能タイプ。カーリングも含めた競技歴の中で、数多のストレッチを繰り返してきたが、「オーソドックスなものしか知らなかった」と本人は言う。

「私はスキップ（スイープをしないポジション）なので、試合中はどうしても寒くて肩や背中が丸まってしまうんです。そうすると（投石動作時に）股関節がイメージ通りに開かない。でも、伸ばしたい場所や動かしたい箇所を具体的に意識してストレッチをするようになってから、全身が連動している感覚を得ることができましたし、アイスに乗っていないところでのケアの重要性も感じています」

現在、カーリングの国際競技連盟に加盟している国と地域は70を超えるが、その中でもバレエをトレーニングに組み込んでいるチームはかなり珍しい。それだけに、勝てない時期には「無意味なトレーニングだ」といった批判の声も少なくなかった。それでも折れずに継続できたのは、『フォルティウス』のチームカラーに依るところが大きいのだろう。

「新しいことに向かうチャレンジ精神はすごくあるチームですから、『まずはやってみよう』ってみんなで決めたら、全力で取り組む。そこで結果に繋がらなかったからといって『やめよう』とはならなかったですね」

何より、バレエストレッチは吉村を含めメンバー全員にとって「単純に楽しい」のだという。

「できることをコツコツと続けていけば、成果が見えてくる手応えがありました。ちょっとずつ可動域が広がって足が上がるようになって、うまくできなかった動きが回数を重ねるごとにイメージに近づいていく。それがすごく楽しかったです」

幼少期から身体は柔らかかった吉村と対照的なのは同学年のチームメイト、サードの小野寺佳歩だ。「私は硬いので、今でも”気持ちいい”より”痛い”と思う時もありますけれど、徐々に柔らかくなっていくのは嬉しいですね」と笑う。

チーム名の『フォルティウス』は「より強く」という意味のラテン語に由来する。強くなるためには、地道な積み重ねをいとわない。

’21年にはそれまでメインスポンサーだった北海道銀行との契約が終了し、『フォルティウス』はゼロからのスタートを余儀なくされた。同年には当時19歳だった小林未奈（23）を、翌’22年には他チームで実績のあった小谷優奈（27）を新戦力として迎え、さらにはチーム結成時から主力だった船山弓枝（47）が競技生活に区切りをつけコーチに就任。

’23年にＷＢＣでヘッドコーチを務めた白井一幸氏をメンタルコーチに、翌年はスウェーデン代表で五輪や世界選手権を制した経験を持つ世界的なカーラー、ニクラス・エディン氏を特別コーチとして招聘するなど、チーム強化のために新手を模索し続けた。

多種の試みには当然、リスクも存在したが、それ以上に収穫があった。たとえばバレエストレッチは、「デリバリー」と呼ばれる投石動作の安定に繋がったと吉村は明かした。

「自分の身体をイメージ通りに動かせるようになったことで、無駄な力を使わず自分が作りたかったフォームを追求できたんです」

