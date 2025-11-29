竹内涼真×町田啓太W主演Netflix映画『10DANCE』情熱凝縮の新場面写真一挙解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

竹内涼真と町田啓太がW主演するNetflix映画『10DANCE（テンダンス）』が、12月18日に世界配信。このたび、情熱凝縮の新場面写真が一挙解禁された。

■情熱と躍動感あふれるカットが到着

先日初の予告映像とキーアートが解禁されると、日本のNetflix公式SNSでは1,600万以上のインプレッションを獲得、USのNetflix公式SNSのインプレッションも800万回を突破、インドネシア・フィリピン・台湾・タイ・マレーシアでもソーシャル上でかなりの反響があり、世界各国から注目を集めている『10DANCE』。

配信スタート前からすでに多くの期待が寄せられているなか、新場面写真が到着した。

鈴木（竹内涼真）とアキ（土居志央梨）によるラテンダンスの迫力あるダイナミックさ、杉木（町田啓太）と房子（石井杏奈）のボールルームダンスの気品溢れるしなやかな美しさ。そして、鈴木と杉木“ふたりの信也”からほとばしる情熱。どの場面写真からも、静止画と思えない程の躍動感が溢れている。

そして、本作注目の“ダンスシーン”において、大友啓史監督は「社交ダンスは競技スポーツであると同時に、人生を賭けたアート表現という側面も強い。さらに、身体のなかで大きく燃え上がりゆらめく炎のような感情を映し出さなければなりませんでした」と、肉体表現として魅せるゴージャスさと共に、内面から燃え上がる情熱に注目してほしいと語る。

解禁された場面写真からもにじみ出る、熱さと美しさ、そして儚さ。4人はダンスを通じてどのような感情をぶつけ合い、ドラマを生み出すのか注目だ。

■映画情報

Netflix映画『10DANCE』

12月18日（木）よりNetflixにて世界独占配信

出演：竹内涼真 町田啓太

土居志央梨 石井杏奈 / 浜田信也 前田旺志郎

Nadiya Bychkova Susie Trayling Pasquale La Rocca

原作：井上佐藤『10DANCE』（講談社『ヤングマガジン』連載）

監督：大友啓史

脚本：吉田智子・大友啓史

音楽：横山克

企画・製作：Netflix

https://www.netflix.com/10DANCE