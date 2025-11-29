海外のネットユーザーが投稿した「日本を称賛する動画」の舞台が実際は中国だったことが、中国のSNSで話題を呼んでいる。

中国のSNS・微博（ウェイボー）で400万超のフォロワーを持つブロガーは27日、X（旧ツイッター）上に投稿され話題になっているとして“This Is Why Japan Is The Most Disciplined Country！（これが日本が最も規律正しい国であるである理由！）”との英語の動画を転載した。

動画には、自転車を引いて歩いていた少年が路上に止められていた自動車のミラーにハンドルをぶつけて破損させてしまう様子が映っている。少年は逃げることなく、近くの店で紙とペンを借りてきて自分の連絡先を記し、その紙を自動車に貼り付けていった。動画では英語で一部始終が説明されており、少年の行動を“beautiful”と称賛している。

しかし、周囲の状況から、この動画が撮影されたのは日本ではなく中国であることが判明した。中国のネットユーザーからは「青色（中国）のナンバープレート…」「右側通行だし」「（動画にたくさん映っている）国産の電動バイクは日本でそんなに普及してるのか？（笑）」「少年の服装からして中国人」「釣ろうとしているのか」「こんなのちょっと調べりゃわかるだろうに」「日本は中国の一部だからな」「西洋人には中国人と日本人の区別がつかないんだよ」といった声が上がった。

なお、X上でも「日本ではなく中国」との指摘が多数あり、投稿者自身もコメント欄で「この動画は日本ではなく、中国の山東省済南市のもの」と認めている。（翻訳・編集/北田）