國學院大學の前田康弘監督や主将の上原琉翔選手(4年)、野中恒亨選手(3年)が25日、「ADIDAS EKIDEN DAY」に出席。指揮官は選手のトークショーを聞いて、「チームは非常にいい循環が回っていますね」と笑顔をのぞかせました。

“靴と会話”絶好調・野中選手のシューズ話に前田監督「陸上IQがめちゃくちゃ高い」

今季絶好調なのが野中選手です。10月の出雲駅伝で留学生と互角の戦いを繰り広げ、3区で区間2位。11月の全日本大学駅伝では、留学生を抑えて3区区間賞を獲得しました。22日には八王子ロングディスタンスで今年卒業した平林清澄選手(ロジスティード)の大学記録を超える27分36秒64をマークしました。

トークショーでは、野中選手がシューズについて聞かれる場面があり、普段のジョグや朝の集団走、強度の高い練習で使い分けるといい、「僕のワールド全開になるんですけれど、結構、靴と会話するんですよ」と明かします。

「今日はどんな感じの接地をしてほしい？ってシューズに聞くので、今日の体の状態を靴に伝えて、今、一番体に練習負荷が高くなるような、いい質を求めてくれる靴を選んでいる」と説明しました。

独特な表現ですが、前田監督がすかさずフォロー。「今の野中の話を通訳すると、靴に応じて走り方を変えているんですね。それができる技術がある選手。なかなかいないです。陸上IQがめちゃくちゃ高い」と絶賛します。

さらに「そのシューズにあった腰の位置であったり、接地であったり、自分がどこで一番パフォーマンスを出せるかって部分を常に考えて走っている。ただ走っているだけではなく、考えて走っている。常に考えて自分の走りを磨いている」と今季絶好調でチームの中心人物について語りました。

また國學院大學を支えるアディダスについて、「今、シューズは反発であったり、軽量化であったり、研ぎ澄まされて、すばらしいシューズを供給していただいて、選手たちもパフォーマンスが上がっている」とコメント。続けて、「それはシューズをつくっている方の努力の結晶。それを記録に変えていくってことがアスリートであり、チームがやらないといけないこと。いいものを一緒につくるってことが大切。さらに進化していきたい」と力を込めました。

後輩は先輩について「優しさの中の厳しさがある」 この言葉に指揮官は笑顔

トークショーでは、2人の仲のよさが話題。4年生キャプテンの上原選手は後輩の野中選手について、「普段は仲のよさというか、先輩後輩でありながらも冗談交じりで言い合える関係。走りでは一番頼りにしている。行動と発言力が伴う選手なので、そこは上の4年生からみても尊敬する選手だなって思いますね」と語ります。

これに野中選手は「このあと話すんですか」と苦笑い。先輩について、「一番すごいなってところは“優しさの中の厳しさがある”。練習の中のメリハリを自分からし示しつつも、それ以外のところは優しくて、風通しのいい雰囲気をつくってくれている。それが(自分も)走ることができている要因。陸上はメンタルスポーツなので支えてくれている存在」と照れながらも答えました。

このやりとりを聞いた前田監督は、「チームの仲間、先輩後輩を超えて、一人じゃないですからね。チームでやっている中で、優しさの中で厳しさがあるってなかなか見えないじゃないですか」とうなずきます。

「上原自身が自分に厳しいからだと思う。だからこそそういうところを見ているので、彼はただ人に優しいだけではなくて、人として一番凛としてできている。そこを野中たちがみていて、チームは非常にいい循環が回っていますね」とチームの雰囲気に笑みを浮かべました。

國學院大學は、出雲駅伝は野中選手の快走やアンカーの上原選手も区間上位で走り、連覇を達成。全日本大学駅伝は4位入賞でした。来年1月の箱根駅伝は昨年の3位を超えて、初の総合優勝を目指します。