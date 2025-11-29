宮崎のFW橋本啓吾は今季33試合25得点で得点ランク独走

佳境に入ったJリーグの戦いの中、J3で爆発的な得点力を見せているストライカーが注目されている。

テゲバジャーロ宮崎のFW橋本啓吾は、今季リーグ33試合に出場して25ゴールという強烈な数字を残している。

大阪商業大学から2021年に宮崎へ加入した橋本は、4シーズン目となった昨季に36試合12ゴールと得点力を開花させた。そして今季はさらにゴールを量産。8月16日に行われたリーグ第23節ツエーゲン金沢戦でハットトリックを記録するなど、ここまでリーグ33試合で25得点を決めている。

得点ランキングの2位が12得点で2人並ぶだけに13点差というダブルスコア以上の差をつけている。188センチの長身を生かしてヘディングでもリーグ最多の8ゴールを決めるなど、決定力の高さを見せつけるシーズンを送っている。宮崎は現在4位でJ2昇格プレーオフへの進出圏内につける。

ファンからも「テゲバジャーロのハリー・ケイン」「守備もサボらないからすごいよ。とにかく走る」「オフは争奪戦だわ」「20点以上取る日本人ストライカーは何処でも欲しいだろうね」「巧いし強いし速いし最強」「欧州の大型ストライカーみたい」「この体格で重い感じしないのもすごい」「PKによる得点が0なのも凄い」「バレちゃったか」と、さまざまコメントが寄せられている。

過去にはFW藤本憲明がJ3での得点王をキッカケにブレークしてJ2の大分トリニータ、J1のヴィッセル神戸と個人昇格していった。また、ブラジル人FWレオナルドはガイナーレ鳥取でJ3の得点王を獲得した翌年に移籍したアルビレックス新潟でJ2の得点王を獲得している。得点力あるストライカーはどのクラブにとっても魅力的な存在だけに、27歳の橋本も注目を集めていることは間違いないだろう。（FOOTBALL ZONE編集部）