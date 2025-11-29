『MAMA』SUPER JUNIOR、受賞に感謝 20年の活動で得た”大事なこと”語る「これからもよりたくさんの奇跡を作っていきたい」【コメント全文】
SUPER JUNIORが28日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。「INSPIRING ACHIEVEMENT」を受賞した。
【ライブ写真】ステージでは…圧巻のパフォーマンスを見せたSUPER JUNIOR
SUPER JUNIORの受賞は、シオン（NCT WISH）とソン・ハンビン（ZEROBASEONE）によって行われた。トロフィーを受け取ると、イトゥクは「20年間一緒に過ごしながら大事だったのは、僕たちが仕事をどれだけ大事で、そしてファンの皆さんとどれだけ長く一緒にいるかということ」とし、「これからもよりたくさんの奇跡を作っていきたいと思います」と約束。シウォンは「20年間、私たちが続けられてきたというのは、奇跡でもあります。そして、皆さんが僕らと一緒にいてくださったおかげだと思います。なので、皆さんにまずは感謝を伝えたいと思います」と伝えた。
28日、29日の2日間にわたって開催される『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれる。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継する。
【コメント全文】
■「INSPIRING ACHIEVEMENT」
イトゥク：まず、たくさんの方にエネルギーを届けていきたいと思います。SUPER JUNIORです。
この「僕らはSUPER JUNIORです」というのを20年間叫びながら、いいことも一緒に、そして悲しいことも一緒に悲しみを分かち合いながら20年という時間を一緒に過ごしてきました。応援という気持ちの中に一緒にあったんですが、こうやってよい賞を受けるのは私たちの人生の中で重要だと思っていましたけれども、20年間一緒に過ごしながら大事だったのは、僕たちが仕事をどれだけ大事で、そしてファンの皆さんとどれだけ長く一緒にいるかということです。ファンの皆さんが健康で幸せであってこそ、僕たちも一緒に走ることができるので、これからも、いつも同じ空間で、そしてその愛する応援するという気持ちの中で、一緒に思い出を作れたらと思います。全世界にいるE.L.Fの皆さん、いつも感謝しています。そして大好きです。
シウォン：まず、突然の事故によって恐ろしい気持ち、そしてご苦労されている皆さまに心よりお見舞い申し上げます。安全に、そして迅速な復旧と、そして回復がなされることをお祈り申し上げます。
20年間、私たちが続けられてきたというのは、奇跡でもあります。そして、皆さんが僕らと一緒にいてくださったおかげだと思います。なので、皆さんにまずは感謝を伝えたいと思います。そして、皆さん、1人ではないということを伝えたいと思います。
イトゥク: 最後にこれだけ言いたいと思います。今日、MAMAにアーティストのラインナップには90年代生まれがいないそうですね。恐らく、皆さん2000年代生まれが多いと思うんですけれども、ここにも90年代がいないです。これも奇跡の1つだと思いますので、これからもよりたくさんの奇跡を作っていきたいと思います。僕らはSUPER JUNIORです。ありがとうございました。
【ライブ写真】ステージでは…圧巻のパフォーマンスを見せたSUPER JUNIOR
SUPER JUNIORの受賞は、シオン（NCT WISH）とソン・ハンビン（ZEROBASEONE）によって行われた。トロフィーを受け取ると、イトゥクは「20年間一緒に過ごしながら大事だったのは、僕たちが仕事をどれだけ大事で、そしてファンの皆さんとどれだけ長く一緒にいるかということ」とし、「これからもよりたくさんの奇跡を作っていきたいと思います」と約束。シウォンは「20年間、私たちが続けられてきたというのは、奇跡でもあります。そして、皆さんが僕らと一緒にいてくださったおかげだと思います。なので、皆さんにまずは感謝を伝えたいと思います」と伝えた。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継する。
【コメント全文】
■「INSPIRING ACHIEVEMENT」
イトゥク：まず、たくさんの方にエネルギーを届けていきたいと思います。SUPER JUNIORです。
この「僕らはSUPER JUNIORです」というのを20年間叫びながら、いいことも一緒に、そして悲しいことも一緒に悲しみを分かち合いながら20年という時間を一緒に過ごしてきました。応援という気持ちの中に一緒にあったんですが、こうやってよい賞を受けるのは私たちの人生の中で重要だと思っていましたけれども、20年間一緒に過ごしながら大事だったのは、僕たちが仕事をどれだけ大事で、そしてファンの皆さんとどれだけ長く一緒にいるかということです。ファンの皆さんが健康で幸せであってこそ、僕たちも一緒に走ることができるので、これからも、いつも同じ空間で、そしてその愛する応援するという気持ちの中で、一緒に思い出を作れたらと思います。全世界にいるE.L.Fの皆さん、いつも感謝しています。そして大好きです。
シウォン：まず、突然の事故によって恐ろしい気持ち、そしてご苦労されている皆さまに心よりお見舞い申し上げます。安全に、そして迅速な復旧と、そして回復がなされることをお祈り申し上げます。
20年間、私たちが続けられてきたというのは、奇跡でもあります。そして、皆さんが僕らと一緒にいてくださったおかげだと思います。なので、皆さんにまずは感謝を伝えたいと思います。そして、皆さん、1人ではないということを伝えたいと思います。
イトゥク: 最後にこれだけ言いたいと思います。今日、MAMAにアーティストのラインナップには90年代生まれがいないそうですね。恐らく、皆さん2000年代生まれが多いと思うんですけれども、ここにも90年代がいないです。これも奇跡の1つだと思いますので、これからもよりたくさんの奇跡を作っていきたいと思います。僕らはSUPER JUNIORです。ありがとうございました。