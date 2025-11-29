民族衣装姿で並ぶ少数民族アカの人たち＝2025年8月、タイ・メーチャンタイ（共同）

タイで2025年9月、少数民族保護法が初めて施行された。山岳地帯を中心に60以上の少数民族約600万人が暮らすとされ、国籍付与や土地使用を巡って不平等な状態に置かれた歴史がある。貧困をしのぐ手段として麻薬の原料となるケシを栽培していたことも長く問題となり、王室の支援などで転作が進んだ。国の経済発展に比例して権利保護の意識が広がりつつある。（共同通信バンコク支局＝伊藤元輝）

タイ北部チェンライの標高1300メートルの山あいにあるメーチャンタイ村。四輪駆動車で急な坂道を上った先に、山岳少数民族アカの約200人が集住する。2025年8月、村民がコーヒー豆の収穫と焙煎に取り組んでいた。

チェンライはラオス、ミャンマーと国境を接し、麻薬製造の温床とされる「ゴールデン・トライアングル（黄金の三角地帯）」を形成する。メーチャンタイ村でもかつてはケシを栽培したが、2000年ごろにコーヒーに転作。非営利団体「アジア自立支援機構」（茨城県つくば市）の支援で高品質化と販路拡大を進めている。

アカは中国雲南省にルーツを持つ。タイの山間部には他にカレン、モンなどさまざまな民族が存在。英国がミャンマーを、フランスがラオスを支配した植民地時代の混乱の中で国境地帯の山々に定住し、現代の生活につながる。

ベトナム戦争などを背景に、少数民族の共産化や麻薬のまん延を恐れたタイ政府は1950年代に対応を本格化。ただ同化政策は性急で、森林地帯の農地使用や国籍を巡る権利の付与に消極的だったと指摘される。1999年には北部チェンマイで大規模な抗議デモも発生。一方で王室主導の支援でケシ栽培の転作は進み、各民族が結集して団体を設立するなど権利保護の動きも進んだ。

保護法は少数民族が起草に携わり、差別の禁止や民族独自の言語の継承、生活様式の保持が盛り込まれた。成立の背景には次世代のタイ国民の後押しがあった。若者の支持が厚い最大野党の改革派「国民党」（旧前進党）は性的少数者の権利擁護と同様に少数民族政策を重視。2023年には当時のピター党首がチェンマイで地元民族と交流して機運を高めていた。

国連食糧農業機関（FAO）の元アジア太平洋局長でメーチャンタイ村の支援に携わる小沼広幸さん（72）は保護法を歓迎する一方で「国籍取得には依然ハードルもあり、各民族の人口が増加した際の土地使用拡大のルール整備をはじめ課題は多い」と指摘。タイ先住民協議会のサクダ事務局長は「保護法は念願だった。これを原点に具体的な生活改善につなげたい」と話した。

少数民族アカの集落から望む山岳地帯の風景＝2025年8月、タイ・メーチャンタイ（共同）

生産されたコーヒー豆を見せる村民＝2025年8月、タイ・メーチャンタイ（共同）