【文具業界大研究】世界中の市場を席巻「商品開発バトル」　6大メーカーが鉛筆としのぎを削る！

文具メーカー各社の明確な武器

″サナ活″の影響が、文具業界にまで及んでいるようだ。10月21日に行われた就任会見で、高市早苗首相（64）の手元に写し出された１本のボールペンが、にわかに国民の関心を集めている。

「三菱鉛筆が販売している『ジェットストリーム ４＆１』です。’06年に発売されたメガヒットシリーズ『ジェットストリーム』の多機能モデルで、黒、赤、青、緑の４色ボールペンにシャープペンシルの切り替えが１本で可能な優れもの。多機能ボールペンについては文具メーカー各社が販売していますが、『ジェットストリーム』は書きやすさにも優れた商品。多忙な高市氏がこだわりを持って選んでいることがわかります」（文房具ライター・きだてたく氏）

高市首相が愛用するライトピンク色の『ジェットストリーム ４＆１』は一時、品薄状態になるほどの人気ぶり。’22年のカタールＷ杯で森保一監督（57）がコクヨの『キャンパスノート』のＢ６サイズをメモ帳として使っていたことで小型版ノートが注目されるなど、文具業界では定期的にヒット商品が誕生する。そして近年では、こうした商品が日本旅行の土産として、外国人観光客から絶大な支持を得ているという。

「海外の文具の中には『使えればそれでよい』というものも多いですが、日本では、細部までこだわり抜かれた機能やデザインの商品が安価で提供されている。このため、現在は円安も相まって、各社が海外市場での売り上げを伸ばしています」（文具プランナー・福島槙子氏）

こうした背景から、文具業界の各メーカーは現在、世界中の市場を席巻するような革命的商品の開発に日々、取り組んでいるという。

文具メーカーと聞くと、各社が同様の商品を微細な差で競い合っているようなイメージがあるかもしれないが、実際には、それぞれのメーカーに明確な武器がある。

たとえば、年間売り上げ1261億円を誇るパイロットコーポレーションは、万年筆の販売製造から歩みを始めたバックグラウンドを活(い)かし、高い技術力で開発した特殊なインクでボールペンに革命を起こした。ＴＶチャンピオン３連続優勝の「文具王」高畑正幸氏が話す。

「長時間筆記しても疲れにくいよう、人間工学に基づいて設計された『ドクターグリップ』シリーズ（’91年発売）で脚光を浴びたパイロットは、’06年、摩擦熱で消せるペン『フリクション』をヨーロッパで発売しました。日本のメーカーながらヨーロッパで先に販売したのは、学校教育の現場でもボールペンや万年筆を使うヨーロッパこそ、消せるボールペンの需要が大きいと見たためです。日本での発売は翌年になりましたが、世界中で大ヒットを記録し、筆記具の単一ブランドとしては世界トップクラスのシェアを誇ります。現在では、他社も消せるボールペンを販売していますが、『フリクション』ほど色がハッキリ出て、しっかり消えるボールペンはありません」

昨年４月３日には、さらになめらかな書き心地を実現した『フリクションシナジーノック』が発売。消えるボールペンで、パイロットの右に出る者はいない。

「昨年10月に発売された蛍光マーカー『キレーナ』もスゴい。ペン先に特殊なチップを付けることで、簡単に一定の太さの線を真っすぐ引けるようになった。それまで蛍光マーカーの市場は横並びでしたが、これでパイロットが頭一つ抜け出した印象です」（同前）

『FRIDAY』2025年11月28日・12月5日合併号より