トヨタ自動車が勇退選手を発表

社会人野球のトヨタ自動車は28日、今年度の勇退選手を発表。在籍10年目だった河原右京内野手が勇退となった。大阪桐蔭高時代には1年秋から4番に座るなど活躍。輝かしいキャリアに幕を下ろした。

高校時代は甲子園は2年春に出場。3年夏は大阪大会準優勝だった。同学年には山足達也（元オリックス、広島）、西田直斗（元阪神）ら、1学年下には藤浪晋太郎（DeNA）らがいた。

その後は早大に進学し、4年時には主将を務め、春には二塁手としてリーグベストナイン。茂木栄五郎（ヤクルト）、重信慎之介（元巨人）らと春秋のリーグ優勝を果たし、大学選手権優勝も経験した。

名門・トヨタ自動車でも主将を務め、日本選手権、都市対抗野球での優勝を経験した。

河原はチームのホームページで「この現役生活でたくさんの経験をさせていただきました。特に印象に残っていることとしては、“日本一”を5度も達成できたことです。さらに、良い時も苦しい時も含めて仲間と積み重ねてきた日々は、私の野球人生において本当に貴重な財産となりました」などとコメントした。（Full-Count編集部）