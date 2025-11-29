高島誠さん「ストレート系はホップしているような軌道に見えるが、本当は落ちている」

キャッチボールの際に「相手の胸をめがけて投げろ」と指導された経験はないだろうか。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、「ボールは真っすぐいかない」ということをイメージした上でピッチングやスローイングを行うことが重要だと語る。

相手の胸や、ど真ん中に構える捕手のミットを目がけて投げたボールは、少なからず引力の影響を受けて沈んでいく。ましてや球速が出ない小・中学生の育成世代であれば、その落ち幅は顕著だ。自分のリリースポイントから狙ったところまで、定規で線を引いたような球筋になることはない。

「投げたボールの軌道は真っすぐいきません。ピッチングでも、ストレート系はホップしているような軌道に見えますが、本当は落ちています。変化球も必ず落ちるんです。ボールをコントロールできていない子は、『全て変化しているボールを投げている』という観点を持っていないことが多いです」

直球と変化球は球筋が異なるため、リリースポイントも微妙に違ってくる。さらに直球も「下方向に変化する」というイメージを持たなければいけない。球筋は決して“線”ではなく、“弧”と捉えるのが妥当だろう。

「野球ゲームと一緒です。投手が投げるボールの変化量を把握した上で、カーソルを終着点に合わせるじゃないですか。スライダーの変化量が大きい投手に対してアウトローにカーソルを合わせたら絶対ボールになります。アウトローが終着点になるためにはどこにカーソルを合わせたらいいのかを考えることが大切になってきます」

投球・送球の再現性は「グラブを持つ手や踏み出す足で」

同様に「足を真っすぐ踏み出せ」も、指導者から一度は言われる言葉だが、高島さんは「そもそも何に対して真っすぐ踏み出すのでしょうか」と疑問を呈する。

「踏み出す位置は内角と外角で半足分ぐらい違ってきます。スナイパーが、狙う方向にレーザーポイントを向けないと命中しないのと同じで、投げる人も、投げたい方に向いていかないと狙ったところには投げられません。ボールを持っている手でコントロールしようという子が多いですが、グラブを持つ手や、踏み出す足でやらなければ再現性は生まれません」

ただし、極端にアウトステップ、インステップしてしまうのは、制球を乱し、肩肘への負担も大きくなる危険性があるため注意が必要だ。特にインステップをする子は「体の開きを過剰に気にしすぎている」ケースが多いという。

「頑張って体の開きを閉じようとすればするほど、グラブを持つ手が邪魔になり、最終的にガバッと体が開きます。では、なぜ開いてしまうのかというと、股関節の動きが硬いので、体を開かないと投げられないからです。日頃から意識して下半身のストレッチやトレーニングを行い、股関節が動くようにすることが大切です」

自分の球筋を理解し、上半身と下半身の動きを連動させていくことで、投げることはきっと楽しくなる。高島さんは12月に開催の「投げ方指導4DAYS」に出演し、こうしたピッチング・スローイングの疑問に答えていく。（内田勝治 / Katsuharu Uchida）