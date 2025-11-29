竹内涼真＆町田啓太W主演、Netflix映画「10DANCE」躍動感溢れる新規場面写真12点解禁
【モデルプレス＝2025/11/29】俳優の竹内涼真と町田啓太がW主演を務めるNetflix映画「10DANCE」（12月18日世界配信）より、新規場面写真12点が解禁された。
【写真】竹内涼真、映画で見せるバキバキの腹筋
男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた井上佐藤による漫画「10DANCE」（講談社「ヤングマガジン」連載）。競技ダンス漫画の先駆け的作品として人気を博しているだけでなく「このBLがやばい！2019」を受賞するなど、読む人の心を鷲掴みする甘く刺激的な男性同士の愛とダンスの物語が、Netflix映画として実写化。W主演を務めるのは、約8年ぶりの共演となる竹内と町田。竹内はラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也（すずきしんや）を演じ、社交ダンスに初挑戦した。
一方町田が演じるのは、もう1人の主人公・杉木信也（すぎきしんや）。スタンダード（ボールルームダンス）日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、竹内の演じる鈴木を【10ダンス】の世界に誘う役どころを堂々と演じた。そして、鈴木のダンスパートナーとして、情熱的なダンサー・田嶋アキに土居志央梨、杉木のダンスパートナーには、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を石井杏奈がそれぞれ演じる。監督を務めるのは、『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』の大友啓史。「肉体も精神も極限まで追い詰められる、実はゴージャスなトライアスロン」と言われる【10ダンス】の世界を、ダイナミックかつ繊細に、豪華絢爛に映し出す。
先日初の予告映像とキーアートが解禁されると、日本のNetflix公式SNSでは1600万以上のインプレッションを獲得、USのNetflix公式SNSのインプレッションも800万回を突破、インドネシア・フィリピン・台湾・タイ・マレーシアでもソーシャル上でかなりの反響があり、世界各国から注目を集めている『10DANCE』。配信スタート前からすでに多くの期待が寄せられている中、この度新場面写真が到着した。
鈴木（竹内）とアキ（土居）によるラテンダンスの迫力あるダイナミックさ、杉木（町田）と房子（石井）のボールルームダンスの気品溢れるしなやかな美しさ。そして、鈴木と杉木“2人の＜信也＞”からほとばしる情熱。どの場面写真からも、静止画と思えない程の躍動感が溢れている。
そして、本作注目のダンスシーンにおいて、大友監督は「社交ダンスは競技スポーツであると同時に、人生を賭けたアート表現という側面も強い。さらに、身体のなかで大きく燃え上がりゆらめく炎のような感情を映し出さなければなりませんでした」と、肉体表現として魅せるゴージャスさと共に、内面から燃え上がる情熱に是非注目してほしいと語る。
解禁された場面写真からもにじみ出る、熱さと美しさ、そして儚さ。4人はダンスを通じてどのような感情をぶつけ合い、ドラマを生み出すのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Netflix映画「10DANCE」
◆Netflix映画「10DANCE」新規場面写真解禁
