岸井ゆきの、2025年に「恋は闇」で得た自信「景色は変わりました」【映画「佐藤さんと佐藤さん」インタビュー後編】
【モデルプレス＝2025/11/29】11月28日（金）公開の映画『佐藤さんと佐藤さん』で宮沢氷魚とW主演を務める岸井ゆきの（きしい・ゆきの／33）のインタビュー。サチとタモツの“佐藤さん”同士が付き合い、結婚、出産を経て見えた「夫婦」のカタチを描くリアルなマリッジストーリーで活発な妻のサチを演じた岸井は、「サチみたいに何でもできちゃう人っていると思うんですけど、私はどちらかというとタモツ側の人間なんです」と話す。2025年、大きく話題を呼んだ主演ドラマ「恋は闇」（日本テレビ系）を経て景色が変わったという彼女の、仕事への向き合い方や夢を叶える秘訣にも迫った。【後編】
今作は『ミセス・ノイズィ』（2020）で人間の機微を巧みに描き注目を集めた天野千尋監督の最新作。
活発な佐藤サチ（岸井）と、真面目な佐藤タモツ（宮沢氷魚）。大学で出会った正反対な性格のふたりはなぜか気が合い、同棲を始める。5年後、弁護士を目指しているタモツは司法試験に失敗。サチは独学を続けるタモツに寄り添い応援するため、自身も勉強をして司法試験に挑むことに。そして見事合格したのは…サチだった。
弁護士になったサチと、子育てと家事をしながら勉強し続けるタモツ。あの時のふたりは変わってないはずなのに。なんでだろう、段々と変わっていくのは。恋人同士だったときには惹かれていた相手の魅力が、すれ違いの原因になる瞬間。 笑い合った日、ぶつかった日、沈黙の夜…揺れ動く日々がたくさん詰まった、別れまでの15年を描く。
― サチのキャラクターについてはどんな風に解釈して役作りしましたか？
岸井：サチみたいに何でもできちゃう人っていると思うんですけど、私はどちらかというとタモツ側の人間なんです。タモツ側は何でもできちゃう人の天真爛漫さで傷つくこともあって、そういう人は輝いて見えるし、パワフルさに圧倒されてしまう。サチ側の葛藤や苦しみまで踏み込んでいけなかったから、そこは監督と話し合いをして、自分にないパワフルさを寄せていきました。私は1個1個のセリフに、「これはどういう気持ちで言っているんだろう」「これを言ったら傷つかないかな」とかまで考えちゃうんですけど、サチはそうじゃないんですよね。周りを見てないという意味ではなく、エネルギーがあって前に進む力がすごく強いから、突き進む力を持っているということを意識しました。
― 今年は春に主演を務めたドラマ「恋は闇」をきっかけにファン層も広がったと思いますが、実感はありますか？
岸井：ファンの方と会える機会が多くないので実感はあんまりないんですけど、一般の友人が結構ハマって観てくれたり、家族もいつも作品を観てくれるんですけど、今回は特に「え、犯人誰！？」と連絡が来たり、結構熱量が高かったので身近なところですごく楽しんでもらっているなと感じました。
― 岸井さんは映画好きということで、これまでも映画中心に出られているイメージがあったんですが、ドラマ出演に対して心境が変わった部分はありますか？
岸井：すごく良いチームでした。映画は1日に3シーンくらいしか撮らないのに対して、ドラマは1日に10シーンくらい撮影するので、そういう時間の使い方の差に私は慣れていなくて戸惑いがちなんです。元々演劇をやっている時間が長かったので、1ヶ月以上必ず稽古があるような進め方に慣れていて。ドラマは撮影時間も短いとなるとチャレンジができない気がしていたんですけど、「恋は闇」のときはそういうところをすごく気にしてくださってサポートしてくれて、私も自信が持てました。私の懸念や心配を解消しながらやっていただけるチームだったから、景色は変わりました。
― 最初に不安を伝えていたんですか？
岸井：ドラマ自体久しぶりだったので、ついていけるかどうか不安だったのと、最終話まで台本がないまま撮影が始まるので、セリフ覚えもすごく遅いので心配はあって。でも、「前向きに頑張ります」というお話はさせていただいて、最終話までのプロットを全部最初から出してくださいました。やっぱりドラマと映画が圧倒的に違うのが、映画は2時間の台本が必ずあって、最初から最後まで全部把握している中で泳ぐことができるんですけど、ドラマだと未来がわからないまま動き出す。人生と同じなんですけど、私はやっぱり石橋を叩いて渡りたいタイプなので、1個1個足場を確かめながら歩いてしまいますね。
― どちらかというとタモツの方に共感するというお話でしたが、1個ずつ丁寧にやっていきたいタイプ？
岸井：急ぐのと焦るのが本当に苦手です。焦り始めると、何もできなくなって自分じゃなくなっちゃうんです。思ってもないことまで言っちゃうし、自分がやりたいことと全然違うことをやっちゃうし、焦ると自分の知らない自分が動き出しちゃう感覚があって。1個ずつやらないと思った通りに歩けない感覚があるので地道タイプですね。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、岸井さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
岸井：地道に今できることをやること。未来の大きな夢を追うこともすごく素敵でパワフルなことだと思うんですけど、やっぱり私はそういうタイプではないので。1個ずつ地道にやってきたことが、今実になっていることもあるし、実にならなかったこともあります。私みたいにちっちゃいことからコツコツちょっとずつでも歩んでいくことも、長い目で見れば前に進んでいると思うので、今できることを考えて一歩踏み出すことが大事なのかなと思います。
1992年2月11日生まれ、神奈川県出身。2009年俳優デビュー。以降、映画、ドラマ、CMなどで活躍。2017年、初主演を務めた映画『おじいちゃん、死んじゃったって。』にて第39回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞。映画『愛がなんだ』（2019）では第43回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。映画『ケイコ 目を澄ませて』（2022）では第46回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞をはじめ多くの映画賞を受賞。近年の出演作に映画『若き見知らぬ者たち』（2024）、ドラマ「お別れホスピタル」「恋は闇」など。待機作にNHK放送100年特集ドラマ「火星の女王」（総合テレビ）、映画『すべて真夜中の恋人たち』（2026年公開予定）がある。
