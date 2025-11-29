芋派も栗派も集合ーーーッ！！【シャトレーゼ】手土産に丁度いい♡「個包装スイーツ」

素材や製法にこだわった和洋スイーツが並ぶ【シャトレーゼ】。日常のおやつはもちろん、特別なシーンを彩る華やかな一品まで、幅広いラインナップが魅力です。今回は、差し入れや手土産に重宝すること間違いなし！ 季節感あふれる“芋・栗”を使った「個包装スイーツ」をご紹介します。

コスパ最強！ 病みつき必至「梨恵夢 さつまいも」

長年愛されている焼き菓子の季節限定フレーバー「梨恵夢 さつまいも」。生地にも餡にもさつまいもを使用し、【シャトレーゼ】LOVERの@mame48goさんが「ひと口でふんわり幸せな気分になれる」と紹介する一品です。美味しさはもちろん、お値段\64（税込）は感謝レベル！

マニアが絶賛！ 芋好きさんは必食「熊本産ゴールドスイート焼き芋パイ」

「印象に残る素敵な一品」と@mame48goさんが紹介するのは「熊本産ゴールドスイート焼き芋パイ」。アーモンドぺースト入りのパイ生地で、甘みの強いゴールドスイートを包んだ一品で、お値段は\129（税込）。隠し味として芋焼酎を使用しているのだそう。じっくり味わってみて！

癒し力満点！ ずっしり感◎「ダブルシュークリーム茨城県産和栗」

「ダブルシュークリーム茨城県産和栗」は、和栗ペーストを使った和栗カスタードとホイップ、2種類のクリームが入っています。柔らかな生地の中にはクリームがギュッと詰まっているので、どこから食べても栗感を感じられるはず！ お値段は\194（税込）。

思わず笑顔になるゴロっと感！「一粒栗大福マロンクリーム入り」

“名前負けしない”とはまさにコレ！ やわらかな餅生地の中に、マロンクリームとゴロっとした栗が丸ごと入った「一粒栗大福マロンクリーム入り」\194（税込）。見た目はシンプルながら、インパクトは抜群で喜ばれそう。

どれも季節限定なので、特別感もバッチリ！【シャトレーゼ】にはいろいろなスイーツがあるので、相手先の好みや日保ちなどの条件を考えても、希望に合う一品に出会えるはず！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N