生まれてから2度目の雪を見ていた猫さん。テンションが上がった結果、飼い主さんもびっくりのまさかの行動に出て…？

猫さんの可愛いリアクションを収めた投稿は記事執筆時点で15万回再生を記録し、「好奇心旺盛だねw」「戸惑う姿が可愛すぎ」「雪にテンション上がるのは人間のお子ちゃまと一緒だね」といったコメントが寄せられています。

【動画：ネコが『生まれてから２度目の雪』を見た結果→テンションが上がりすぎてしまい…『まさかの行動』】

2度目の雪

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、ミヌエットの『みにら』くんがにゃん生2度目の雪を見た時の様子。初雪が降ったこの日、窓際のベッドの上には雪を眺めるみにらくんの姿があったといいます。

最初こそつかまり立ちをして興味津々な様子を見せるみにらくんでしたが、しばらくすると落ち着いて、なんだか眠そうな表情に。そこで飼い主さんは、ベランダと繋がっている窓を少し開けてみることにしたそうです。

テンションが上がって…

やはり窓越しに見るのとは違うようで、急に興奮スイッチがONになったみにらくん。明らかにテンションが上がった様子で、雪が積もって真っ白なベランダへと近づいて行ったそう。そして、ギリギリの位置で身を乗り出し、ソワソワしていると…。

ベランダに、まさかのダイブ！驚く飼い主さんが慌てて追うと、サッシに前足を置いて尻尾をブンブンと振るみにらくんの姿が。可愛いことに、みにらくん自身も衝動的な行動だったらしく、外の寒さと雪の冷たさに戸惑うような表情を浮かべていたといいます。

みにらくんの雪遊び

寒さや冷たさよりも好奇心が勝ったようで、みにらくんはそのまま雪の上をウロウロ。色といいモフモフフォルムといい、飼い主さんが「なんかタヌキみたいw」というのも納得のみにらくんの姿に、申し訳なくもつい笑ってしまいました。

頭も背中も雪まみれにして帰還するほど、ついついテンションが上がってしまったみにらくん。その後、大好きな飼い主さんの腕の中で、冷えた体を温めたのでした。

投稿には「雪とミニラ君素敵です」「みにら雪遊び楽しかったねぇ♡戸惑う顔がたまらんよ」「癒しをありがとうございます」「背中に積もった姿かわいいにゃ♡冷たくなかったかにゃ？」「こたつで丸くなるなんて昔のお話ですな」「寒いの嫌だけど、ほっこりした！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。好奇心旺盛なみにらくんの面白くて可愛らしい姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。