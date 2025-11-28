株式会社オートバックスセブンは、フランチャイズ契約を結ぶ株式会社ユーエイとともに、埼玉県越谷市のイオンレイクタウンmori内に「オートバックス越谷レイクタウン店」および「オートバックスカーズ越谷レイクタウン店」を2025年11月28日（金）に新規オープンする。

同店舗は、カー用品の販売から車検・整備、車の買取・販売まで対応する複合型店舗で、地域のカーライフを多角的にサポートする。埼玉県内のオートバックス店舗、これで26店舗目の出店となった。

「オートバックス越谷レイクタウン店（埼玉県越谷市）」新規オープン

～埼玉県内 オートバックス26店舗～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社ユーエイ（代表取締役：金子貴行）は、2025年11月28日（金）に「オートバックス越谷レイクタウン店」および「オートバックスカーズ越谷レイクタウン店」を新規オープンいたします。

店舗は、越谷の大型商業モール『イオンレイクタウン』mori内に位置します。タイヤ、オイル、バッテリーをはじめとしたカー用品に加え、カーライフの楽しさを提案する幅広い商品や、車検・整備、車買取・販売などのサービスを展開いたします。自動車整備に関する知識と技術、提案力を備え、安心してクルマのメンテナンスをお任せいただける店舗として地域のお客様を全力でサポートいたします。

店舗の概要は以下の通りです。

店舗名 オートバックス越谷レイクタウン店

オートバックスカーズ越谷レイクタウン店 開店日 2025年11月28日（金） 所在地 〒343-0828

埼玉県越谷市レイクタウン３丁目1番地1

イオンレイクタウン mori内 連絡先 TEL. 048-940-7975 ／ FAX. 048-940-7976 面 積 売場661.03㎡ ／ 敷地178,000.00㎡ 駐車台数 5,700台（共用） ピット台数 6台 営業時間 10:00～21:00 定休日 なし 経営母体 株式会社ユーエイ 代表取締役 金子 貴行

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,054舗

オートバックス 518店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 3店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 20店舗（17） Smart＋1（※2） 16店舗（13） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ（※1） 414店舗（411）

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

