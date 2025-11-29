竹内涼真×町田啓太、Netflix映画『10DANCE』 情熱ほとばしる“新場面写真”が一挙解禁
動画配信サービス「Netflix」で12月18日より世界独占配信される映画『10DANCE（テンダンス）』より、躍動感溢れる“新場面写真”が一挙解禁された。俳優の竹内涼真と町田啓太が約8年ぶりの共演でダブル主演する本作は、男性同士の愛、ダンスへの情熱、そしてプライドが交錯する刺激的な物語。解禁された写真には、静止画とは思えない躍動感と熱量が封じ込められている。
【画像】解禁となった『10DANCE』情熱凝縮の新場面写真（あと11点）
原作は、井上佐藤による同名漫画（講談社「ヤングマガジン」連載）。竹内が演じるのは、ラテンダンス日本チャンピオンでありながらある理由から国内の大会にこだわる男・鈴木信也。町田が演じるのは、スタンダード（ボールルームダンス）部門で世界2位の実力を誇る杉木信也。異なるジャンルで頂点を極めた「2人の信也」が、〈10ダンス〉でチャンピオンを目指す。
〈10ダンス〉とは、ラテン5種とスタンダード5種の両方を極め、全10種目を1日で踊り切って競い合う、体力と精神力を要する過酷な競技ダンスのこと。互いに得意分野を教え合うことを決意する。
以後、鈴木のパートナー・田嶋アキ（土居志央梨）、杉木のパートナー・矢上房子（石井杏奈）とともに、レッスンの日々が始まった。生き方も性格も正反対な二人はぶつかり合いながらも、次第に互いのダンスへの理解を深め、心の距離も近づいていく。
今回公開された場面写真には、鈴木（竹内）×アキ（土居）のラテンダンスの力強さ、杉木（町田）×房子（石井）のボールルームダンスの気高いしなやかさ、そして“2人の信也”がぶつけ合う熱量が凝縮され、どれも静止画でありながらダンスを通して交わされる視線、呼吸、緊張、嫉妬、欲望――4人がぶつけ合う複雑な感情を生々しく伝える。
監督は『るろうに剣心』シリーズや『レジェンド＆バタフライ』の大友啓史。注目のダンスシーンについて、大友監督は「社交ダンスは競技スポーツであると同時に、人生を賭けたアート表現という側面も強い。さらに、身体のなかで大きく燃え上がりゆらめく炎のような感情を映し出さなければなりませんでした」と、コメントしており、映像美への徹底したこだわりがうかがえる。
先日公開された本作の初予告は、日本のNetflix公式SNSで1600万インプレッション超、USでは800万インプレッションを突破。さらにインドネシア、フィリピン、台湾、タイ、マレーシアなどアジア圏でも話題を呼んでおり、配信前から国際的な注目度も高まっている。
