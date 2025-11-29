¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¤Ø¥á¥¬¥¹¥È¥¢³«¶È¡¡¥ß¥é¥Î¤ÎÂçÀ»Æ²Á°¹¾ì
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥á¥¬¥¹¥È¥¢¡×¤¬28Æü¡¢¥ß¥é¥Î¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ç¤¢¤ëÂçÀ»Æ²Á°¤Î¹¾ì¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£1200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤½¤í¤¨¡¢ÍèÇ¯3·î21Æü¤Þ¤ÇËèÆü±Ä¶È¤¹¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Ï2·î6Æü¡¢¥Ñ¥é¤Ï3·î6Æü¤Ë³«Ëë¡£Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ð¥ë¥Ë¥¨ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£