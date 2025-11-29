“立ったまま履ける靴”で運動機能がさらに低下？しゃがめない子供が増加中。たった5秒でできる「骨盤起こし」ストレッチ

「不良姿勢」「しゃがみ込みができない」「前屈ができない」。

今子供たちの運動器検診でこの3つが特に大きな問題となっている。

「身体が硬いだけ」と見過ごしていると、食欲不振やイライラ、身長の伸び悩みなど子供の心身の成長に大きな影響を与えるというのだ。

スマホが低年齢層にも普及し外遊びの時間が減る中、子供たちの身体にどんな異変が起きているのか。アスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長に教えてもらった。

「骨盤後傾」でしゃがめない

まず運動器検診とはどういったものか。

（１）背骨が曲がっている

（２）腰を曲げたり反らすと痛い

（３）肩や肘の関節痛、動きが悪い

（４）膝、足首、股関節に痛みがある

（５）片脚立ちが5秒以上できない

（６）しゃがみ込みができない

（７）歩き方や脚の形が気になる

これは全国の小中高の健康診断で毎年実施されるもので、子供の骨、関節、筋肉、神経、脊髄などの運動器に問題がないかを確認している。

この中で高林院長は次の問題点を指摘する。

「最近は両足を地面につけたまましゃがみ込みができない子供が増えています。

原因は『骨盤の後傾』です。太ももの後ろ側の筋肉が衰えて短くなると、本来垂直に立っているべき骨盤が引っ張られて後傾してしまいます。



骨盤が後傾すると“後ろ重心”になるので、かかとを地面につけたまましゃがむと後ろに転んでしまいます」

転ばないために、かかとを浮かして、重心を前に移動した体勢でないとしゃがめない子供が増えているというのだ。

しかし、なぜ「しゃがめないこと」が問題なのか。

実は、骨盤の後傾は、子供の心身の発達に大きな影響を与えるという。

「骨盤が後傾すると体のバランスをとるために下腹を突き出す、いわゆる『ポッコリお腹』や『ねこ背』、頭を前に突き出す『あご出し』の姿勢になります。

背骨が曲がっているので肺や脳に十分な酸素が行き渡らず、階段を上っただけで息切れしたり、冷静な判断が出来ずイライラすることにもつながります」

「腰椎分離症」や「シーバー病」も

また、骨盤が後ろに倒れると腰椎も一緒に倒れるので、関節同士がぶつかって腰痛も起きる。

子供の場合、腰の細い骨が骨折する「腰椎分離症」も増えている。ちょうどランドセルが当たる腰のエリアにはたくさんの神経が集まっているので、痛みで治療に来る子供も多いという。

さらに、足の指が地面に接していない「浮き指」や、後ろ重心によるかかとへの圧力で骨に異常が生じる「シーバー病」を発症するケースもある。

こうした中、最近は、しゃがまなくても履ける運動靴が人気だ。

腰や膝に問題がある人にはありがたいアイテムだが、健康な大人や子供がそれに慣れてしまうのは問題があると高林院長は話す。

楽をする＝運動機能の低下！

「最近は、しゃがまなくても履ける運動靴が登場し、それによって“しゃがみたくない”子供が増えています。これではますますしゃがめない子が増えてしまいます。



『楽をする＝運動機能の低下』につながります。しゃがまなくなると筋肉はどんどん衰えるので、便利なものに頼り過ぎるのは良くないです」

骨盤が立っていれば姿勢が良くなり、あらゆる不調を予防できる。

後傾してしまった骨盤を正しい状態に戻す、1日1回たった5秒でできる「骨盤起こし」のストレッチを紹介する。

高林院長が考案した「骨盤起こし」は短時間でできるため飽きっぽい子供たちにも人気だという。

5秒でできる「骨盤起こし」

【骨盤起こし】

（１）足を揃えて立ち、膝を曲げずに前屈をして手の指がどこまで届くかを確認する

（２）イスに浅く腰かけて両足を揃える

（３）上体を倒してお腹と太ももをつけ、両手を膝の下に回して足をかかえる

（４）お尻をイスから浮かせた状態で5秒キープする

（５）再び（１）を行い、柔軟性を確認する

骨盤起こしは、お尻の筋肉やハムストリングス（太ももの後ろ側の筋肉群）を緩めることによって骨盤を立たせるストレッチ。

1日1回、2〜3週間やり続ければ、徐々に骨盤が立ち、骨格が矯正されるという。

「体は曲げたり伸ばしたり、捻ったりすると全身の関節に骨の栄養となる関節液が行き渡り、丈夫で大きな骨が作られます。同時に筋肉も鍛えられます。



まずは骨盤起こしのストレッチを3週間ほど続けて、心身のバランスを整えてみてください！」

高林孝光(たかばやし・たかみつ) アスリートゴリラ鍼灸接骨院院長。1978年東京都生まれ。はり師・きゅう師・柔道整復師の資格をもつ。アスリートに最大限のパフォーマンスを発揮させる「運動機能評論家」。雪印メグミルクの「かんたん骨（コツ）体操」の考案・指導者。主な著書に「身長は伸びる！」（自由国民社）、「足が速くなる解剖図鑑」（エクスナレッジ）などがある。