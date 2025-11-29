おもちゃで遊ぶ赤ちゃん→見ていた甲斐犬が『危ない』と勘違いして…まさかの『過保護すぎる行動』に反響「心配なんだね」「素直で可愛い」
赤ちゃんに優しすぎる甲斐犬さんの行動が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で1万4000回再生を突破し、「心配でたまらないんですね」「素直で可愛い」「甲斐犬あるある」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：おもちゃで遊ぶ赤ちゃん→見ていた甲斐犬が『危ない』と勘違いして…まさかの『過保護すぎる行動』】
赤ちゃんに泣かれちゃう！？
YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」の投稿主さんの家には、『一休さん』という可愛い甲斐犬が住んでいます。この日、お散歩を終えた一休さんは、あるものをじっと見つめていたそうです。
一休さんの視線の先にいたのは、一緒に暮らす赤ちゃん！実は、一休さんはとっても子煩悩なわんこなのだそう。赤ちゃんと遊びたい気持ちが高まった一休さんですが、最近は泣かれてばかりだといいます。赤ちゃんが一休さんのことを避けようとする原因に、投稿主さんは心当たりがありました。
危険なおもちゃを回収！！
それは、一休さんの愛ゆえの「ある行動」だといいます。なんでも、赤ちゃんがおもちゃで遊んでいると、一休さんがすぐにチェックに来るのだとか。誤飲や怪我の恐れがあるおもちゃは、すべて回収してしまうのだといいます。親の鑑のような一休さんの行動に、思わず感嘆してしまいます…！
しかし、遊び盛りの赤ちゃんにとって、一休さんの行動は受け入れられないことも。そこで、購入したばかりの将棋を出し、一休さんの気をそらすことにしたといいます。一休さんはしばらく将棋に夢中になっていましたが、赤ちゃんがやってくると、すぐに興味を失ってしまったそうです。
過保護すぎる姿にホッコリ
「これ大丈夫？」と何度もパパに確認する一休さん。途中、突然赤ちゃんの体が気になったのか、足をペロペロ舐めて毛づくろいしようとする一幕も見られたそうです。
赤ちゃんが将棋の駒を手に取ると、一休さんはすぐに反応！「これは危ないからダメだよ」と言わんばかりに、駒を回収したのだといいます。親にとってはこれ以上ないほど頼もしい存在ですが、ちょっぴり過保護すぎるかも…！？
一休さんの愛があふれる投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「守らなきゃ！って思ってるんだろうな」「俺も一休に過保護にされたい」「過保護やけど、それも愛情だね」などさまざまなコメントが寄せられました。
YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」には、一休さんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。