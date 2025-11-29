「東武竹沢」はなんて読む？答えは7文字です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「東武竹沢」はなんて読む？
「東武竹沢」という漢字を見たことはありますか？
埼玉県にある駅名で、答えは7文字です。
いったい、「東武竹沢」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「とうぶたけざわ」でした。
東武竹沢駅は、埼玉県比企郡に位置している駅です。
小川盆地の奥まった所に位置し、昭和7年に開業した東武竹沢駅。
かつて南北朝時代には、この地より竹沢氏が出ていることから、開業当時は「竹沢駅」と命名されたといわれています。
しかし昭和9年に開業したJRの竹沢駅と区別するために「東武竹沢駅」と改名されたようですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『東武鉄道公式サイト』
ライター Ray WEB編集部