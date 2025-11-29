タレントの磯山さやかが２８日、金曜レギュラーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・午前１１時半）を「芋掘り」のため遅刻した。

通常は、オープニングでパーソナリティーを務める放送作家の高田文夫氏と金曜レギュラーでタレントの松村邦洋と磯山の３人でトークを展開するが、この日は高田氏と松村の２人で一週間の出来事などを振り返った。

１０分ほど経過した時に高田氏が「あれ？誰かいないな？」と切り出すと、松村も「あれ？何かいないね」と応じると高田氏は「磯山がちょっと遅れる？『くいしん坊！万才』撮っているらしい」とジョークをさく裂させ「そうじゃない何かやってるんだよな」と別の仕事のため生放送への出演が遅れたことを伝えた。

その後、正午過ぎに磯山はスタジオに生出演。「申し訳ございません。遅刻して来ました磯山さやかです」と謝罪。高田氏から「どうした？どうした？どうした？」と突っ込まれ「来月のイベントのために、日本橋のイベントのためにですね、先生と松っちゃんのためにも茨城で芋掘りしてきました。そうしたら思いのほか…」と理由を明かした。

磯山は１２月２３日に日本橋三井ホールで「２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｆａｎ Ｍｅｅｔｉｎｇ」を開催。このイベントのために出身地の茨城県内で芋掘りを行っていたため生放送に遅刻した。

この理由にスタジオは爆笑に包まれ、磯山は続けて「みなさんに喜んでもらいたくて、茨城の芋、今、おいしいんで。今日しかなかったんで時間が。今日掘って数日、熟成させるんでサツマイモって。すみません。よければリスナーさんにもプレゼントしようということで」と明かし「ちょっとはかどり過ぎちゃって、夢中になって。申し訳ございません」と繰り返し謝罪していた。