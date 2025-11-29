¹â³ØÎò¤Î¿Æ¤â¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ö³ØÉôÁª¤Ó¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
³ØÉô¤ÎÌ¾Á°¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡©
ºÇ¶á¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÊ¸³ØÉô¡×¡Ö·ÐºÑ³ØÉô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ë³ØÉô¤ä³Ø´Ä¤¬µÞÂ®¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏÊ¡°æ¸©Î©Âç³Ø¤Ë¡Ö¶²Îµ³ØÉô¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯¤Ë¤Ïº´²ìÂç³Ø¤Ë¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø´Ä¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿³ØÉô¤Î¿·Àß¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¿ÊÏ©¤òÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢1¤Ä¤À¤±Ãí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³ØÉô¤Î¡ÈÌ¾Á°¡É¤À¤±¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶²Îµ¤¬¹¥¤¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡¢¶²Îµ³ØÉô¤Î¥ê¥¢¥ë
»ä¤¿¤Á¤Î¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÊ¡°æ¸©Î©Âç³Ø¶²Îµ³ØÉô¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡°æ¸©¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¡Ö¶²Îµ²¦¹ñ¡×¡£Ê¡°æ¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¤Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê²½ÀÐ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸©Á´ÂÎ¤¬¶²ÎµÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ë¤Ç¤¤¿¡Ö¶²Îµ³ØÉô¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¡È¶²Îµ¹¥¤¡É¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¶µ¼ø¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¶²Îµ¤¬¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Î¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¶²Îµ³ØÉô¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤«¤é¡¢¡È¶²Îµ¤ÎÌ¾Á°¤òÁ´Éô¸À¤¨¤ë¿Í¡É¡È¥Ö¥é¥¥ª¥µ¥¦¥ë¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¡É¤¬½¸¤Þ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶²Îµ³ØÉô¤Ç³Ø¤Ö¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¶²Îµ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶²Îµ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏµå¤Î²áµî¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¶²Îµ¤Î¹ü¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ¼Á³Ø¡¦¸ÅÀ¸Êª³Ø¡¦À¸ÂÖ³Ø¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ØÌäÊ¬Ìî¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¤¬¤É¤ó¤ÊÃÏÁØ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¡Ö¤½¤Î»þÂå¤Îµ¤¸õ¤ä´Ä¶¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤ò²Ê³ØÅª¤ËÄÉµæ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¶²Îµ³ØÉô¤Î³Ø¤Ó¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶²Îµ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈÆþ¸ý¡É¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÃÏÁØ¤äÀ¸Êª¿Ê²½¡¦´Ä¶ÌäÂê¤Ê¤É¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¤À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö²½¾Ñ¤¬¹¥¤¡×¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡¢¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø´Ä¤Î¿¿°Õ
º´²ìÂç³Ø¤Î¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø´Ä¡×¤â¡¢Ì¾Á°¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡Ö²½¾ÑÉÊ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Î³ØÉô¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤Ç¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤ª²½¾Ñ¤¬¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Î¿Í¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ÎÊ¬»Ò¹½Â¤¤Ï¤Ê¤¼ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤Ï¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤Ç¥·¥ß¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¹áÎÁ¤ÎÀ®Ê¬¤¬Ç¾¤ËÍ¿¤¨¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤Ë¡¢²½³Ø¡¦À¸Êª³Ø¡¦Ìô³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò»È¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö²½¾ÑÉÊ¡×¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²½³ØÊª¼Á¤ò¿ÍÂÎ¤Ë°ÂÁ´¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ä°åÌôÉÊ¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤Ê¤É¤Ë¤â±þÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø´Ä¤Ç³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤Î²Ê³Ø¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¸Ì¿²Ê³Ø¡×¤ä¡ÖÁÇºà³«È¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Íý·Ï¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¼«Ê¬¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾Á°¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¡ÖÃæ¿È¡×¤ÇÁª¤Ö
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âç³Ø¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹¡È³ØÉôÌ¾¡É¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î°õ¾Ý¤À¤±¤Ç»ÖË¾¹»¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ØÉô¤ÎÌ¾Á°¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤Ï¡¢»ÖË¾ÍýÍ³¤ÎºÇ½é¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¾Á°¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢¤½¤Î³ØÉô¤Ç²¿¤ò³Ø¤Ù¤ë¤Î¤«¤òÉ¬¤ºÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¤ËËÜÅö¤Ë¹ç¤Ã¤¿Âç³Ø¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÂè°ìÊâ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
