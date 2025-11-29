日韓ブランドLoNLyの新作ティント♪“艶の残像”を叶えるジュレ質感リップがデビュー

日韓ハイブリッドコスメブランドとして人気を集めるLoNLyから、新たに「キャンドルライトジュレティント」がバラエティショップで順次発売されます。ブランドコンセプトである“静けさと美しさ”を、ろうそくの火が消える瞬間の艶めきをイメージしたリップティントに落とし込み、ジュレのような厚みと透明感のある仕上がりを実現。さらにリキッドチーク「シンティランテカラーセラム」や、高級感のあるツヤを演出する「シンティランテハイライトセラム」も合わせて登場します。新しくなったLoNLyの世界観とともに、冬メイクをアップデートしてみませんか♡

ジュレ質感♡新作ティントは全8色

「キャンドルライトジュレティント」（全8色｜1,870円）は、ろうそくの火が消える瞬間に残る“艶の残像”を表現したリップティント。

ジュレのような質感で厚みのある唇※を演出し、透明感と奥行きのある仕上がり※を叶えてくれます。

カラー展開はCL01～CL08の全8色。日常使いしやすいカラーから、大人のムードを添える深みカラーまでそろい、シーンに合わせてリップメイクを楽しめます♪

※メイクアップ効果による。

DIDION×COHINAの冬限定コラボボックス登場！小柄女子に贈る特別コスメセット

チーク＆ハイライトもチェックしたい

同時展開の「シンティランテカラーセラム」（全4色｜1,980円）は、軽やかなホイップのようなテクスチャーで、リキッドながらベタつかない新感覚チーク。

CS01～CS04の4色がそろい、自然で上品な艶感※を引き立てます。

また「シンティランテハイライトセラム」（全3色｜1,980円）は、3種類のパールが織りなす立体感※が魅力。

専用パフで高級感のあるツヤを、指塗りで際立つ輝きを演出でき、HS01～HS03の3色展開です。

メイクアップ効果で柔らかな印象を叶えたい方にぴったりのラインナップです。

美しさと静けさを届けるLoNLyの魅力

LoNLyは“愛と音楽、歌詞よりも世界に美しいものはない”という世界観をベースに、2025年8月の刷新を経てさらに洗練されたブランドへ進化しました。

日本の繊細なこだわりと韓国の鮮やかな発色技術をバランスよく取り入れ、感性に響くコスメを展開。

今回の新作アイテムも、忙しい日々の中でそっと気分を整えてくれるような静けさと美しさが込められています。

バラエティショップや@cosmeのお店（一部店舗を除く）で順次展開されるため、運命のカラーに出会ったらぜひチェックしてみてください♡

新しい季節に、心ときめく艶メイクを♡

LoNLyの新作「キャンドルライトジュレティント」は、ろうそくの灯りの余韻をまとったような艶と厚みを叶える特別なリップ。

全8色の豊富なバリエーションで、自分らしい魅力を引き出す一本にきっと出会えます。

さらに、チークやハイライトの新作もそろい、冬のメイクタイムがもっと楽しくなるはず。日本と韓国の美しさを融合したLoNLyの世界観を、ぜひ店頭で体感してみてくださいね♪