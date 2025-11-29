『MAMA』BABYMONSTER、初出場で受賞 圧巻実力に会場どよめき「これからも力をつけていきたい」【コメント全文】
ガールズグループ・BABYMONSTERが28日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。「FANS' CHOICE FEMALE TOP 10」を受賞した。
【ライブ写真】圧巻歌唱力にどよめきも…ステージでのBABYMONSTER
トロフィーを受け取ったBABYMONSTER。「FANS' CHOICE FEMALE TOP 10」受賞について、RORAは「私たちは今回初めてMAMAに来たんですが、こんなふうにFANS’ CHOICEというすばらしい賞をとれて、光栄に思います。そして、この賞はFANS’ CHOICEという名前のとおりMONSTIEZが作ってくれた賞だと思っています。この瞬間もMONSTIEZと一緒に思い出を共有できてすごくうれしく、そして光栄に思っています」と喜びのコメント。「私たちBABYMONSTER、これからも協力をして力をつけていきたいと思います」とさらなる飛躍を誓った。
ステージでは、新人とは思えない圧巻の実力を披露。会場からは歓声とどよめきが送られた。
28日、29日の2日間にわたって開催される『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれる。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継する。
【コメント全文】
■「FANS' CHOICE FEMALE TOP 10」
RORA: ごあいさつします。こんばんは。BABYMONSTERです。
まず、つらい時間を送っていらっしゃる皆さまにお見舞い申し上げます。私たちは今回初めてMAMAに来たんですが、こんなふうにFANS’ CHOICEというすばらしい賞をとれて、光栄に思います。そして、この賞はFANS’ CHOICEという名前のとおりMONSTIEZが作ってくれた賞だと思っています。この瞬間もMONSTIEZと一緒に思い出を共有できてすごくうれしく、そして光栄に思っています。
私たちBABYMONSTER、これからも協力をして力をつけていきたいと思います。これからもどうぞ応援してください。ここまでBABYMONSTERでした。ありがとうございました。
