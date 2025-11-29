ステーキハウス ブロンコビリー＆とんかつ かつひろ「2026年福袋」発売へ！ 保冷バッグなどを封入
「ステーキハウス ブロンコビリー」と「とんかつ かつひろ」は、2026年1月2日（金）から、オリジナルグッズやクーポンが入った2026年の福袋を販売する。
【写真】ぽこぽこした立体感がかわいい〜！ ブランケットなどグッズ一覧
■オリジナルグッズを詰め合わせ
今回各店で発売されるのは、オリジナルで制作されたグッズとクーポンがセットになったお得な福袋。
「ステーキハウス ブロンコビリー」の福袋には、レジカゴサイズの「お買い物保冷バッグ」や、ぽこぽこした立体感のある生地で優しい肌触りが特徴の「オリジナルブランケット」、ヘリンボーンをモチーフにした柄がかわいい「オリジナルスープジャー」をセットされるほか、「オリジナルベーコンドレッシング」と1000円×5枚のクーポン計5000円分がそろう。
一方、「とんかつ かつひろ」の福袋には、保冷バッグ、ブランケット、スープジャー、ドレッシングに加え、「オリジナルマグカップ」が封入され、クーポンは1000円×6枚の計6000円分と、よりボリュームのある内容になっている。
