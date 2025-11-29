「ステーキハウス ブロンコビリー」＆「とんかつ かつひろ」の“2026年福袋”が登場！

　「ステーキハウス ブロンコビリー」と「とんかつ かつひろ」は、2026年1月2日（金）から、オリジナルグッズやクーポンが入った2026年の福袋を販売する。

【写真】ぽこぽこした立体感がかわいい〜！　ブランケットなどグッズ一覧

■オリジナルグッズを詰め合わせ

　今回各店で発売されるのは、オリジナルで制作されたグッズとクーポンがセットになったお得な福袋。

　「ステーキハウス ブロンコビリー」の福袋には、レジカゴサイズの「お買い物保冷バッグ」や、ぽこぽこした立体感のある生地で優しい肌触りが特徴の「オリジナルブランケット」、ヘリンボーンをモチーフにした柄がかわいい「オリジナルスープジャー」をセットされるほか、「オリジナルベーコンドレッシング」と1000円×5枚のクーポン計5000円分がそろう。

　一方、「とんかつ かつひろ」の福袋には、保冷バッグ、ブランケット、スープジャー、ドレッシングに加え、「オリジナルマグカップ」が封入され、クーポンは1000円×6枚の計6000円分と、よりボリュームのある内容になっている。