NY金先物2 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4254.9（+52.60 +1.24%）



金２月限は大幅続伸。時間外取引では、アジア時間の前半、買い先行で推移。午後から欧州時間はシステムに不具合が生じ、取引が停止となった。日中取引では、取引が復旧し、１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利下げ観測からドル安進行を背景に投機的な買いが増え、上げ幅を拡大した。ドル安に加え、銀が一代高値を更新する暴騰となったことに支援された。いったん上げ幅を縮小したが、再上昇となり、５０ドルを超える上昇で引けた。

MINKABU PRESS

