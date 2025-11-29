花咲楓香、“圧倒的ボディ”で表紙＆巻頭を飾る 『ヤングアニマル』初登場
グラビアアイドルの花咲楓香が、28日発売の『ヤングアニマル』（白泉社）の表紙と巻頭グラビアを飾った。
【写真】美ボディ炸裂！抜群のスタイルで表紙を飾る花咲楓香
今回が同誌初登場となる楓香は、柔らかな光に包まれ、花が咲くような穏やかな表情を見せながら、圧倒的なボディラインを存分に披露している。誌面には花咲の一瞬のまなざしや仕草が鮮やかに切り取られ、読者の心をつかむ“トキメキ”が随所に漂う内容になった。
特別ふろくとして「花咲楓香」の両面クリアファイルも付属し、雑誌と合わせて手元に置きたくなるアイテムとなっている。
巻末グラビアには現役高校生の奥村桃夏が登場。17歳の瑞々しさがそのまま収められた構成で、自然体の笑顔や、ふとした動きに宿る若さが印象的だ。作り込まない飾らない佇まいが魅力となり、読者に素直なまぶしさを届ける内容になっている。
