¡ØMAMA¡ÙBOYNEXTDOOR¡¢¼õ¾Ï¤Ë·è°Õ¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYNEXTDOOR¤¬¤¬28Æü¡¢¹á¹Á¤ÎÂç·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦Kai Tak Stadium¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿K-POP¼ø¾Þ¼°¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡ÖFAVORITE MALE GROUP¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û±Ç²è»ÅÎ©¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡ª´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤àBOYNEXTDOOR
¡¡¡ÖFAVORITE MALE GROUP¡×¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢SUNGHO¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢MAMA¤ÇFAVORITE MALE GROUP¤È¤¤¤¦¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¡¢KOZ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤²»³Ú¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£JAEHYUN¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡28Æü¡¢29Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯10·î1Æü¤«¤é2025Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ª¤è¤Ó²»¸»¤¬¿³ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢Á´À¤³¦¤Î²»¸»¡¦¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¶È³¦ÀìÌç²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿³ºº°Ñ°÷ÃÄ¤ÎÉ¾²Á¤òÅý¹ç¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¼õ¾Þ¼Ô¤ÈºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¡¦¿Í¼ï¡¦Ê¸²½¤ò±Û¤¨¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¶²¤ì¤º¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Ö¥ª¡¦¥Õ¥ó¡ÊUH-HEUNG¡Ë¡×¤ò¸ø¼°¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤Î¡È¶½¡É¡¢´¶¾ð¤ÎÇúÈ¯¤ä¿´¤«¤é¤Î³Ú¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë´Ú¹ñÊ¸²½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢26Æü¤Ëµ¯¤¤¿¹á¹Á¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢TELASA¡¢Mnet JAPAN¡¢Mnet Smart¡Ü¤ÇÎ¾Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£¡ÖFAVORITE MALE GROUP¡×
JAEHYUN¡§¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤¹¡£BOYNEXTDOOR¤Ç¤¹¡£
LEEHAN¡§¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾Þ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ONEDOOR¤Î³§¤µ¤ó¡¢¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
SUNGHO¡§¤Þ¤º¡¢MAMA¤ÇFAVORITE MALE GROUP¤È¤¤¤¦¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¡¢KOZ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤²»³Ú¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤è¤ê¤âËÍ¤¿¤Á¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿»º¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²ÈÂ²¡¢¤´Î¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
JAEHYUN¡§¤Þ¤¿¡¢¾Þ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ONEDOOR¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ËÍ¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤âÁá¤¯¤³¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¡¢BOYNEXTDOOR¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
