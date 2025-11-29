11月29日のフジテレビ系『土曜プレミアム』枠で、『テルマエ・ロマエ II』（2014年）が放送される。

第1作『テルマエ・ロマエ』（2012年）は、興行収入59.8億円の大ヒットを記録し（年間邦画2位）（※）、日本アカデミー賞で阿部寛が最優秀主演男優賞を受賞するなど、批評面でも高い評価を得た。古代ローマ人ルシウスが日本の風呂文化に驚愕するという、ヤマザキマリ原作の一発芸的ギャグ構造を、実写映画として大胆に翻訳したことが、観客の圧倒的な支持につながった。そして、大ヒット作の勢いを受けて企画された『テルマエ・ロマエ II』でも、武内英樹監督によるスーパー・ウルトラ・ダイナミックな演出が炸裂している。

古代ローマ人の主要キャストとして登場するのは、我らが阿部寛をはじめ、北村一輝（負けず劣らず顔が濃い）、市村正親（もはや芸術的に濃い）、宍戸開（静止しているだけで濃い）といった、顔面情報量の高い面々。ここに、外国人キャストが並列に配置される。再現ドラマ以上／歴史映画未満の、異様な空間。この混成キャスティングこそが、武内演出の胆である。

彼らはラテン語ではなくバリバリの日本語で会話をしているが、口の動きと発話のニュアンスが微妙に合っていない。吹き替えドラマのような芝居のズレを、意図的に映像へ取り込んでいる。それによって生まれる、独特のわざとらしさ。これを欠点ではなく、異文化混成の世界観の記号として使うことで、映画は歴史劇の仮装をしたシュールコメディという、世にも稀なバランスを獲得している。

そのズレの操作が最も生きるのが、現代日本へのタイムスリップ演出だ。ルシウスが水中へ沈み、次の瞬間に健康ランドや温泉施設へワープ。武内監督はこの移行ショットに、テノール歌手によるクラシカルな声楽を重ねるという、オペラ的な演出を挿入する。壮大な声楽が鳴り響いた次の瞬間、大量の日本人が肩を並べて湯船に浸かっている……その不条理な落差が、映画全体の“世界の裂け目”を鮮やかに示す。

この「シリアスな壮大さ」と「日本の日常」の往復運動は、武内コメディ演出の最重要ポイント。彼は『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）でも、クラシック音楽という文化資本の高い素材を、日常的な人間ドラマへ落とし込んでいた（世界的なドイツ人指揮者フランツ・フォン・シュトレーゼマンを、竹中直人に演じさせるというキャスティングも、今思えば『テルマエ・ロマエ』に近いものがある）。古代ローマと日本のスーパー銭湯を無理やり接続させることで、映画は文化比較コメディから、文明間コラージュの怪作へと変質していく。

筆者が『テルマエ・ロマエ II』で最も驚愕したのは、温泉でクマと松島トモ子が唐突に登場するシーンだ。かつてライオンとヒョウに襲われたことがある彼女が、何事もないようにクマと仲良く混浴。この瞬間、歴史劇として積み上げてきた古代ローマの空気も、日本の日常描写も、ゆるやかに瓦解する。これこそが武内監督の奔放さであり、映画の論理とテレビの論理が衝突した末に生まれる、奇妙な祝祭性なのだ。

■過積載こそ正義！ 武内英樹が辿り着いた、異常テンションの頂点 『テルマエ・ロマエ II』は、前作の文化比較コメディの延長線上にあるようでいて、実はそこから大きく踏み外している。武内監督はこの続編で、漫画原作から逸脱し、古代ローマの政治劇からメタ映画的な構造までを飲み込む、奇妙に雄大な寓話へと作品を拡張してしまった。

まず目を引くのは、政治劇としての強度。ハドリアヌス帝の和平路線と、元老院の好戦派の対立。コロッセオが、血の祭りから癒しの場へと変換されていく、倒錯した展開。これらは、原作にはほとんど存在しない構造だ。武内は続編というハードルを逆手に取り、風呂を単なるギャグ装置ではなく、「暴力を融解し、人を和らげる平和のテクノロジー」へと高次化してみせる。グラディエーターたちが入浴によって心を開き、ついにはコロッセオの暴力の形式そのものが書き換わってしまう流れは、荒唐無稽でありながら、どこか寓話的な重みを帯びている。

その寓話性を象徴するのが、冒頭に配された死闘シークエンスだ。武内監督はリドリー・スコット『グラディエーター』（2000年）のスケール感を確信犯的に模倣しながら（テラッテラな色調がめちゃくちゃリドリー・スコットっぽい）、同時にその重厚さをずらしていく。群衆シーンは壮大だが、どこかテレビ的な手触りが残り、セットの人工性とCGの軽やかさが同居する。リアリズムを捨て去り、舞台装置的な嘘をあえて残すことで、映画は歴史劇というジャンルの権威を軽やかに笑い飛ばす。だからこそ、コロッセオに温泉が導入されるという超展開が破綻せず、むしろ爽快なコメディの頂点として機能してしまう。

確かにこの世界観の過積載は、原作の軽妙さを好む層には過剰に感じられるかもしれない。政治ドラマ、ロマンス、文化比較ギャグ、メタフィクション、クマ、松島トモ子（あ、あと浪越徳三郎）が同時多発的に流れ込み、実はそうとうハイコンテクストな作品になっている。しかし、その混沌こそが『テルマエ・ロマエ II』のエンジン。古代ローマと現代日本という遠すぎる二つの文明を無理やり接続し、風呂という最も日常的な行為に文明批評を背負わせる。その無茶を、武内監督は「異常なテンション」と「お祭り的祝祭感」で強引に成立させてしまう。

『テルマエ・ロマエ II』は、続編の枠を越えた奇妙な自由に満ちている。歴史映画の形式を借りたコメディでありながら、文明そのものを素材にした寓話でもある。ズレと混乱と混成。そのすべてをエンターテインメントとして昇華した武内版テルマエ・ロマエは、文化の衝突を“祝福”へと変える稀有な続編映画だといえるだろう。

（文＝竹島ルイ）