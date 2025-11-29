J2の優勝争い、昇格PO争いが大詰め

J2は最終節を前に昇格争いが大詰めを迎えている。

自動昇格枠の「2つ」を巡っては、首位のV・ファーレン長崎を筆頭に、2位の水戸ホーリーホック、3位のジェフユナイテッド千葉、4位の徳島ヴォルティスまでが可能性を残し、最終節の結果次第で順位が入れ替わる余地がある。一方、3位から6位に与えられる昇格プレーオフ争いは7位のジュビロ磐田までが参戦の可能性を残す状況だ。磐田と勝ち点３差ながら、得失点差で大きく上回る4位の徳島ヴォルティスは悪くてもプレーオフに進める見込みであるため、残る二つの枠を大宮アルディージャ、ベガルタ仙台、磐田の3チームが争う構図だ。

もちろん、3チームの中で最も有利な位置にいるのは5位のRB大宮アルディージャだ。勝点2差で追う磐田との得失点差を考えても、最終節で引き分け以上ならプレーオフ進出がほぼ確実になる。しかしながら“初陣”のアウェー磐田戦で4-3と打ち勝った宮沢悠生監督はいわゆる“レッドブル系”の指導者らしく、攻守ともにアグレッシブで、スタートから引き分けを狙うプランは考えられない。

大宮の懸念点は直接対決となったホームの徳島戦で、監督交代から7試合目にして初黒星を喫し、同時に自動昇格の可能性が消滅してしまったことだ。しかし、大宮は“昇格組”のチャレンジャーであり、そのことを今一度、思い出して前向きに戦っていくチャンスでもある。対戦相手のレノファ山口は残留争いの崖っぷちにあるが、現在3位のジェフ千葉をホームで破るなど、上位を苦しめる戦いぶりが目を引くチームだ。

山口は17位のロアッソ熊本との得失点差が4点有利なため、1点差でも勝利すればいい。同様に周囲のチームより得失点差が有利な大宮と、互いに慎重な試合運びになるかもしれない。特にロングボールから有田稜のパワフルなポストプレーを起点とした河野孝汰、山本桜大の飛び出しは極めて危険だ。その意味でも、大宮のキーマンは徳島戦で累積警告による出場停止だったU-22日本代表の市原吏音か。

6位のベガルタ仙台は、磐田が勝利した場合に限り、引き分けでは順位を逆転されるため、原則として勝利が必要になる。その分、大宮よりもやるべきことはシンプルだ。ただし、相手のいわきFCは後半戦の成績だけで言えば、昇格圏のチームにも匹敵する勝率を誇る、上り調子のチーム。アウェーでも大宮や現在4位の徳島に勝利している。前回は仙台が2-1の粘り勝ちをしているが、チャンスの回数はいわきが上回っていた。

長くU-17代表を率いた森山佳郎監督はこれまで、幾度もの修羅場を潜り抜けてきた勝負師であり、プレーオフ決勝で岡山に敗れた昨シーズンのリベンジを果たすためにも、まずはその権利を勝ち取る戦いに余念はないだろう。ブラウブリッツ秋田を相手に、スコアレスドローに終わった前節は無得点だったが、それまで直近3試合4得点を記録した宮崎鴻、途中出場からでも短い時間で抜け目なくゴール奪う小林心といった選手にも期待がかかるが、やはり心身両面で多様なタスクを担いながら10得点5アシストを記録している郷家友太がキーマンだろう。

追う立場のジュビロ磐田は勝利が前提条件になる。そのうえで大宮、仙台の結果に運命を託す立場だ。最終節の相手はサガン鳥栖。昨季のJ1最終節で0-3と完敗したアウェーの地で勝利が求められる。“アクションフットボール”を押し出したジョン・ハッチンソン前監督からバトンを受け継ぐ形となった安間監督は、粘り強い守備と対戦相手の分析、交代選手をフル活用した90分で勝ち切るサッカーに舵を切った。

実際、安間監督が就任してから6試合で4勝1分1敗、勝ち点13と高い勝率を叩き出しているが、ライバルもなかなか勝ち点を落としてくれない状況で、最終節に逆転のプレーオフ入りをかけることになった。「最初から毎試合が首の皮一枚です」と苦笑しながら語る安間監督の勝負にこだわる姿勢は選手たちも共有しており、フォアザチームのメンタリティが浸透している。

「自力で6位に入れるところを目指していたのが、他力になってしまいました。それでも最終節までかかって、みんなできるところまで努力してくれている。僕たちらしく、最後の1試合までしつこく行きます」と安間監督。100％勝利がマストとなる鳥栖戦の理想的な展開は、甲府戦や長崎戦のように前半のうちに得点を奪い、試合をコントロールする流れだ。全試合が同時キックオフで、他会場のスコアは嫌でも入ってくる。早い時間帯のリードはライバルに心理的プレッシャーをかける意味でも大きい。

指揮官が当初から掲げる「0-0の時間を嫌がらない」基本プランは継続しながら、セットプレー含めて前半から得点機を確実に生かせるかがポイントになる。鳥栖は小菊昭雄監督が才能ある若手を積極的に起用しながら、主体性の高いスタイルを構築している。金子大毅ら中盤のボール奪取力を強みとする磐田が比較的前半から得点チャンスを得やすい相手でもある。

安間監督も警戒する左ウイングバックの新井晴樹など、自由を与えると非常に危険なタレントはいるが、守備の安定と得点チャンスを逃さない集中力をいかに両立させていくか。山形戦で二桁得点を記録したマテウス・ペイショットの使い所も鍵になるが、ギリギリの戦いを数えきれないほど経験してきたキャプテンのGK川島永嗣は「何があるか分からない中で、ここからまた、なかなか試合に出ていない選手だったりが活躍するのが、一番理想的ではある」と期待を寄せる。

その川島の言葉には鳥栖戦で勝利することはもちろん、プレーオフに進めた時の勢いというものもイメージにあるようだ。周知の通り、昇格プレーオフはリーグ戦の3位と6位、4位と5位による一発勝負で、リーグ上位の側にホーム開催権がある上に、90分で引き分けなら上位の方が昇格をかけたファイナルに進む。磐田はプレーオフに滑り込めたとしても現実的に5位か6位になるが、昨シーズン5位から昇格を果たしたファジアーノ岡山のように、チームの勢いがそのままプレーオフの結果に反映されるケースは多い。

「これだけ混戦だと何が起こるか分からないので。最後のシナリオは神様が決めてくれると思いますけど、自分たち自身がやるべきことをやるだけ」と川島。目の前の試合に勝利し、周りの結果がどうなっているか。J2優勝、自動昇格、昇格プレーオフの全てが決まる運命の最終節。徳島と長崎の大一番など、目の離せないカードが目白押しだが、昇格プレーオフのサバイバルをかけた大宮、仙台、磐田の戦いにも注目してもらいたい。（河治良幸 / Yoshiyuki Kawaji）