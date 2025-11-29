キプロス王者パフォスのダビド・ルイスがモナコ戦で得点

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が現地時間11月26日に開催され、フランスのASモナコとキプロス王者のパフォスと対戦し2-2のドローに終わった。

モナコの日本代表MF南野拓実が先制弾を決めたなか、同点弾を奪ったパフォスDFについて「ここにいたのか」と話題を呼んでいる。

前半5分、南野はゴール前へ走り込むと、右サイドでパスを受けダイレクトで蹴り込んだ。そしてその13分後の同18分、パフォス右サイドからのコーナーキックに勢いよく飛び込んだ元ブラジル代表DFダビド・ルイスが頭で合わせ、豪快にネットを揺らした。

試合はその後互いに1点ずつを取り合い2-2のドローで終わったなか、D・ルイスについてファンからは「似てるな〜って思ったら本人だった」「まだ現役だったのか」「元気そうじゃん！」「またヨーロッパ戻ってきてたのか」「え？ダビド・ルイス？！ってなった」「懐かしい」と、さまざまコメントが寄せられている。

38歳のD・ルイスは若くして欧州へ渡り、ベンフィカ、チェルシー、パリ・サンジェルマン、アーセナルでプレーをし、UEFAチャンピオンズリーグ制覇など輝かしい成績を残した。2021年には母国に戻り、今年1月にフォルタレーザでプレー。しかし8月1日に契約解除をして、その2日後にパフォスへ2年契約で加入していた。（FOOTBALL ZONE編集部）