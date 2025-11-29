「やめんか！命は大切にしろ！」…三島事件から55年、割腹自決を3メートル先で見た”元軍人”が語った「介錯の刃のひらめき」

『仮面の告白』『金閣寺』で知られる、戦後日本文学界の白眉・三島由紀夫。日本を愛し、憲法改正を声高に主張した勇猛果敢な作家の最期は、陸上自衛隊駐屯地での割腹自殺という凄惨なものだった。

2025年は三島由紀夫自決から55年である上に、三島由紀夫生誕100周年の節目の年である。「三島由紀夫が今の日本を見たらなんと言うか」という月並みな妄想に溺れるのではなく、改めて彼の自決が何を意味したのかを再考する必要があるのではないか。1970年11月25日、三島由紀夫は一体何をしたのか？

週刊現代1970年12月10日号の「私だけが見た惨劇の一部始終」より再編集してお届けする。

『「顔面蒼白で刀を振りかざし、次々に切り付け」…三島事件から55年、立てこもり事件の“人質”が語る「惨劇の一部始終」』より続く。

第5回

目前の自刃は「言葉に表現できぬショック」

午後0時15分 再び総監室へとって返した三島は、やにわに上衣を脱ぎ、上半身裸となる。

益田氏「これは本当に死ぬ気だな、と瞬間感じました。しばられたまま、「やめんか！命は大切にしろ！」と何度も叫んだ。しかし、三島さんは私の左側3メートルほどのところに坐ると、『ヤアッ！』と大声をあげざま、短刀を腹に突き立てたのです。

間髪を入れず介しゃくの刃がひらめいたときの気持ちは、とても言葉には表わせない。思わず学生たちに『祈れ！』といったきりです。四人は涙ながらに合掌、続いて坐った森田が自刃しました……」

益田兼利、大正二年熊本生まれ。陸大卒後、北支戦線へ。蔵溝橋事件当時、少尉として天津に駐在、たびたび戦火の下をくぐった歴戦の武人。終戦時は参謀本部の少佐。

その益田総監にも、動けぬまま止めるに止められず、3メートル先で見た白刃のひらめきは、言葉に表現できぬほどのショックを与えたのだ。

冷静な総監に感じた「武人のたしなみ」

午後0時50分 残った三人の学生は益田氏を護衛するようにして総監室を出た。

益田氏「私をなぜ護衛するのか、とたずねたのです。すると一人が、あなたが自決しないよう玄関まで護衛しろと三島さんから命令されている、と答えました」

山崎氏「私は医務室で三島自決を聞きました。手当を終えて戻ってきたところへ総監が無事に出てこられ、ホッとした思いでした。総監はすぐ長官（中曾根防衛庁長官）に電話で、申し訳ありません、と報告しておられましたが、しばられているときに乱れていた髪にはきちんとクシが入れてあるし、まったく興奮した様子もなく、冷静そのものでした。さすが武人のたしなみですなあ。それに引きかえこちらは、敵状を知らず敵中に飛び込んで負傷するしまつで、まだ修練が足らん。なってないですな」

午後1時 益田総監、市谷を出て中會根防衛庁長官に会うため六本木の本庁へ。報道陣の目から逃れるため、ひそかに裏口から出た。

午後6時 本庁で中曾根長官とともに記者会見。「右手のケガは、いつ、どこでしたのかまるで気がつかなかった」と語る。

午後8時半 市谷仲之町の自宅へ。警視庁第一機動隊の隊員10人が徹夜で警備についた。

三島に対する「武士の情け」

翌26日午前8時50分 機動隊員の挙手の礼に腰をかがめて「ありがとう」を繰り返したのち、本誌の質問に応じる。

「あの方のことを、こんな路上でお話しするのは、失礼にあたるんじゃないですかな」

つい、昨日、自刃を突きつけてきた相手に、これは武士の情けでもあるのか。

「三島先生は、あの方なりに自分の信ずるところを貫き通された、ということでしょうね」

26日午後8時半 再び自宅で。やっといくらかくつろぎの色が見えた。

「お目にかかったのは3、4回。いずれも先方から、自衛隊についての理解を深めたい、と訪ねてこられたのです。そういえば2、3ヵ月前に署名入りの本を送ってもらいました。たしか『暁の寺』とかいう本でしたが......、こんどの事件で士気をなくすほど自衛隊は軟弱ではありませんし、檄の尻ウマに乗るほど軽率でもありません。ご安心ください」

と、総監はまた厳しい表情になっていいきった。

しかし、いま益田氏宅は門内外に警務隊、機動隊を配置して最厳戒体制がとられている。ただ一人、この大惨劇の一部始終をまのあたりにみたためなのであろうか。

「週刊現代」1970年12月10日より

【前回の記事を読む】「顔面蒼白で刀を振りかざし、次々に切り付け」…三島事件から55年、立てこもり事件の”人質”が語る「惨劇の一部始終」