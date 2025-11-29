女海賊が後方からまくり“1勝”というお宝をチームに持ち帰った。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第1試合はU-NEXT Piratesの瑞原明奈（最高位戦）がトップを獲得。10月31日以来の勝利だった。

この試合は東家から渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、BEAST X・中田花奈（連盟）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、瑞原の並びで開始した。東1局、東1局1本場と連続で流局し、東2局2本場は供託のリーチ棒が3000点というインフレ状態。そんな中、浅井が白鳥からロンアガリ。リーチ・赤1・ドラ1の5800点が、供託の3000点と合わせて8800点となった。

続く東3局では我慢を続けていた白鳥がリーチ・ツモ・ピンフ・赤1・ドラ1・裏1と12000点の大物手を成就。さらに東4局では白鳥と瑞原のめくり合いが勃発すると、白鳥がツモアガッて5200点（供託1000点）の連続加点に成功した。

積極的にリーチを仕掛ける瑞原だったが、なかなかアガリに結びつかない。しかし南1局で先に仕掛けた浅井に続き、瑞原がリーチ申告で攻勢に出ると、ピンフ・赤1・ドラ1・裏1のツモアガリで跳満を獲得。南3局では3着目に沈んでいた瑞原だったが、タンヤオ・ピンフ・赤1・ドラ2を浅井から仕留めて8000点（供託300点）を獲得し、再びトップ目に立った。このリードを守った瑞原が、自身5勝目を手にした。

視聴者が「瑞原ナイス」「久しぶりのトップだね」と祝福の声を上げる中、インタビューに応じた瑞原は「私、多分、今月は全部逆連対で…その内ほとんどラスみたいな状況で、チームとしてもポイント苦しかったので、なんとかトップ……せめて連対、プラスポイントを持ち帰って、チームのムードを上向けにできたらいいなと思って挑んだ一戦でした。トップが取れてすごくうれしいです」と語った。

7位に沈んでいたチームに推進力をもたらすトップだ。瑞原は「クルーの皆さんはなかなか喜ぶ機会は少ない11月だったかと思うんですけど、ここからチーム4人で力を合わせて、なるべく皆んなが喜べる瞬間をたくさん作り出していきたいと思います」とファンに誓った。

【第1試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）3万6400点/＋56.4

2着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）2万7100点/＋7.1

3着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）2万1900点/▲18.1

4着 BEAST X・中田花奈（連盟）1万4600点/▲45.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

