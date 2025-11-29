シャワー中に看守に中を覗かれて怒鳴られる…「キリスト教の集会」に参加しただけで逮捕されたイラン人女性が明かす、「監視と恫喝の日々」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ファティメ・モハンマディ

ファティメ・モハンマディ（1998年生まれ）は市民活動家である。キリスト教に改宗し、個人宅で宗教集会に参加していたために、諜報治安省に逮捕された。逮捕されたのは彼女が「テヘラン・クリスチャンの家」で行事に参加しているときだった。

2017年4月7日、革命裁判所第26支部のアフマザデ裁判官により、「キリスト教活動及び反体制的プロパガンダを通じて国家の安全を脅かした罪」で、6ヵ月の禁固刑に処され、エヴィーン刑務所の209棟に送られた。ファティメは20日間を独房で過ごした。彼女はまた、改宗を理由に、アザド大学のテヘラン・キャンパスで英語翻訳を学ぶことを禁止された。

光の届かない独房で何も所持することは許されず

--入れられた独房はどういう所でしたか？

これまで、ふたつの独房に39日間入れられました。どちらも壁と天井はクリーム色でした。床にはボロボロの絨毯が敷かれていました。

最初の3日間は、とても狭い部屋に入れられました。狭すぎて歩くこともままならないほどでした。ずっと上のほうの、天井のすぐ横に窓のようなものがありましたが、細かい穴のあいた板が被さっていて、そこからは空が全く見えませんでした。3日後に移された独房は、そこの倍は広かったです。形は最初の独房と同じで、どちらにもトイレがありましたが、最初の部屋のトイレは非常に不衛生でした。

タオル、歯ブラシ、歯磨き粉を渡され、使い終わると回収されました。そういうものは独房に持って行けないことになっていました。尋問に行くときには、コートを着て、ヒジャブを巻き、上からチャドルを被らなければいけませんでしたが、それも尋問が終わると回収されました。

どちらの独房にも、ノートやペンなど時間をつぶせるような物は何もありませんでした。独房のなかはとても暗かったので、何かを見ようとすると目がとても疲れました。つらくて耐えがたい時間でした。

シャワーもトイレも覗かれて…

--シャワーはどれくらいの頻度で許可されていましたか？

1週間に3回で、1回に20分ほど、長くても30分でした。ちょっとでも長引くと看守が怒鳴り出します。「何をしているんだ！」とどやしつけます。「出ろ！」。

シャワー室のドアには小さなのぞき窓がついていて、しょっちゅうそこを開けられて、なかを覗かれました。これには本当に腹が立ち文句を言いましたが、看守はそこを離れず、出てこいとわめくのです。

トイレに行くには、独房内のボタンを押さなくてはいけません。看守の事務所でそのボタンが光ると、彼らが私を連れ出しに来ます。ボタンに呼び出された看守は毎回機嫌が悪く、なぜそんなに頻繁にトイレに行くのだと怒ります。そのたびに恫喝されたり言い争ったりするのが嫌で、水を飲むときは気をつけるようになりました。あまり飲まなくなったということです。

こちらの願いや、シャワーやトイレに行きたいという訴えさえ、嫌がらせの末にやっと聞き入れられるという状態だったので、すべてに神経をすり減らしていました。

小さいほうの独房のトイレは古くて不衛生でしたが、看守はそれを使えというので仕方なく使うこともありました。しかし看守はいきなり独房のドアを開けてのぞいてくることがあったので、室内のトイレを使うのは危険でした。

--外気に当たりに連れ出されることはありましたか？

週に2回、20分から30分ほどでした。1週間に1時間は中庭に出られていた計算になります。中庭の壁は高くそびえ、監視カメラが設置してありました。屋根はなく、鉄の格子で塞がれていて、格子にはタルカムパウダーが塗られていました。

--独房では何をしていましたか？ どうやって時間をつぶしていましたか？

小さい独房にいた最初の3日間は、すべてを独房内で済ませなければならず、トイレさえ外のものを使うことは許されていませんでした。最悪でした。私は活発なので、自分をそうではない人間だと思いこもうとしました。夜になると、頭を壁にもたせかけるか、トイレの便座に寄りかからせていました。トイレはひどい悪臭を放っていて、気分が悪くなりました。独房のなかに、自分の力で何とかできるものはありませんでした。

時間が身じろぎもせず、立ち尽くしているような感じでした。

翻訳：星 薫子

