“小学生ホスト”として話題を呼び炎上した少年の成長した姿に、スタジオのMC陣が「え！？」と声を上げる一幕があった。

【映像】琉ちゃろの母・ちいめろのビフォーアフター

11月28日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#12が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは元乃木坂46の衛藤美彩。

今回密着したのは9年前に“小学生ホスト”として話題になった琉ちゃろ（17歳）。大炎上した“小学生ホスト”とその家族の今に迫った。

人気ブロガーである母・ちいめろがSNS映えを狙い、息子である琉ちゃろ（当時8歳）にホストの格好をさせたことで大炎上。それから9年、「こんにちは！琉雅です」と現れた琉ちゃろの姿に「え！？」「あら、落ち着いたね！」とスタジオのMEGUMI＆ヒコロヒーは声を上げた。現在高校2年生になった琉ちゃろは小学生ホストの面影も無いような黒髪の爽やかボーイに成長。通っている進学校でも、数学の成績は学年トップクラスだと言う。

一方、母・ちいめろは相変わらずの金髪＆ド派手メイクのギャル姿。それを見たスタジオのMEGUMIは「お母さんはパワーアップしてるね（笑）」とツッコミをいれた。