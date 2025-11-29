日経225先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の5万280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53334.51円 ボリンジャーバンド3σ
52341.01円 ボリンジャーバンド2σ
51347.50円 ボリンジャーバンド1σ
50365.00円 一目均衡表・基準線
50354.00円 25日移動平均
50280.00円 29日夜間取引終値
50253.91円 28日日経平均株価現物終値
49788.00円 5日移動平均
49360.50円 ボリンジャーバンド-1σ
49325.00円 一目均衡表・転換線
48366.99円 ボリンジャーバンド2σ
47373.49円 ボリンジャーバンド3σ
47357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
46737.07円 75日移動平均
45300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41197.45円 200日移動平均
株探ニュース
