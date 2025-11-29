　29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の5万280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53334.51円　　ボリンジャーバンド3σ
52341.01円　　ボリンジャーバンド2σ
51347.50円　　ボリンジャーバンド1σ
50365.00円　　一目均衡表・基準線
50354.00円　　25日移動平均
50280.00円　　29日夜間取引終値
50253.91円　　28日日経平均株価現物終値
49788.00円　　5日移動平均
49360.50円　　ボリンジャーバンド-1σ
49325.00円　　一目均衡表・転換線
48366.99円　　ボリンジャーバンド2σ
47373.49円　　ボリンジャーバンド3σ
47357.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
46737.07円　　75日移動平均
45300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41197.45円　　200日移動平均


株探ニュース