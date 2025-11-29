【本日放送】『ベストアーティスト2025』タイムテーブル 総勢41組が5時間生放送！
本日11月29日に生放送される『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』（日本テレビ系）のタイムテーブルが発表。総勢41組のアーティストが出演し、15時からと19時からの二部構成で計5時間生放送される。
【写真】キンプリが修二と彰、Snow Manが嵐を歌う！ 『ベストアーティスト2025』8組シャッフルメドレーのグループ＆楽曲発表
2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送となる日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」。
今回の番組のテーマは、「音楽の旅〜Music journey〜」。終わることのない音楽の旅へ、視聴者を誘う。番組内ではテーマにちなんだスペシャル企画も予定だ。
総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。
■出演アーティスト：(五十音順)
INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、Aぇ! group、m‐flo、＆TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、KARA、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King ＆ Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、Superfly、SixTONES、Snow Man、Da‐iCE、timelesz、超ときめき宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey！ Say！ JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME：I、Mrs. GREEN APPLE、M！LK
『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』は、日本テレビ系にて11月29日放送。第一部は15時55分（※関東ほかで放送）、第二部は19時放送。
タイムテーブルは以下の通り。
『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』タイムテーブル
【第一部】※関東ほかで放送
＜15時55分〜＞
●アイナ・ジ・エンド
●aoen
●Kep1er
●Da‐iCE
●BALLISTIK BOYZ
●マルシィ
●ME：I
●M！LK
アイドル大集合！特別企画
●＝LOVE
●超ときめき宣伝部
●日向坂46
【第二部】
＜19時台＞
●INI
●＆TEAM
●木村カエラ
●SUPER EIGHT
●SUPER BEAVER
●乃木坂46
●back number
オープニングアクトパフォーマンス
●高橋海人（King ＆ Prince)
●市川團十郎
●RIEHATA ほか
25回記念特別企画 ベストアーティスト25回記念SPメドレー
●きゃりーぱみゅぱみゅ
●ORANGE RANGE
●大塚 愛
＜20時台＞
●家入レオ
●m-flo
●Creepy Nuts
●NiziU
●Perfume
●ポルノグラフィティ
●Mrs. GREEN APPLE
・ゲスト登場
主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結！
土曜ドラマ『良いこと悪いこと』より間宮祥太朗、新木優子
水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』より桜田ひより、佐野勇斗
King ＆ Prince×カリフォルニア ディズニーランド・リゾート
●King ＆ Prince
25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー
●SUPER EIGHT
●Hey！ Say！ JUMP
●timelesz
●King ＆ Prince
●SixTONES
●Snow Man
●Travis Japan
●Aぇ! group
＜21時台＞
●Ado
●timelesz
●Travis Japan
●HANA
●Hey！ Say！ JUMP
●Mrs. GREEN APPLE
6周年6曲スペシャルメドレー
●SixTONES
＜22時台＞
●Aぇ! group
●Omoinotake
●Creepy Nuts
●Superfly
●Snow Man
●back number
●Perfume
●福山雅治
・ゲスト登場
主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結！
12月19日公開予定 映画『新解釈・幕末伝』よりムロツヨシ、佐藤二朗
ベストフレンド企画
●KARA×NiziU
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
