　本日11月29日に生放送される『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』（日本テレビ系）のタイムテーブルが発表。総勢41組のアーティストが出演し、15時からと19時からの二部構成で計5時間生放送される。

　2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送となる日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」。

　今回の番組のテーマは、「音楽の旅〜Music journey〜」。終わることのない音楽の旅へ、視聴者を誘う。番組内ではテーマにちなんだスペシャル企画も予定だ。

　総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。

■出演アーティスト：(五十音順)

INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、Aぇ! group、m‐flo、＆TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、KARA、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King ＆ Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、Superfly、SixTONES、Snow Man、Da‐iCE、timelesz、超ときめき宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey！ Say！ JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME：I、Mrs. GREEN APPLE、M！LK

　『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』は、日本テレビ系にて11月29日放送。第一部は15時55分（※関東ほかで放送）、第二部は19時放送。

　タイムテーブルは以下の通り。

『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』タイムテーブル

【第一部】※関東ほかで放送

＜15時55分〜＞
●アイナ・ジ・エンド
●aoen
●Kep1er
●Da‐iCE
●BALLISTIK BOYZ
●マルシィ
●ME：I
●M！LK

アイドル大集合！特別企画
●＝LOVE
●超ときめき宣伝部
●日向坂46

【第二部】

＜19時台＞
●INI
●＆TEAM
●木村カエラ
●SUPER EIGHT
●SUPER BEAVER
●乃木坂46
●back number

オープニングアクトパフォーマンス
●高橋海人（King ＆ Prince)
●市川團十郎
●RIEHATA　ほか

25回記念特別企画　ベストアーティスト25回記念SPメドレー
●きゃりーぱみゅぱみゅ
●ORANGE RANGE
●大塚 愛

＜20時台＞
●家入レオ
●m-flo
●Creepy Nuts
●NiziU
●Perfume
●ポルノグラフィティ
●Mrs. GREEN APPLE

・ゲスト登場
主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結！

土曜ドラマ『良いこと悪いこと』より間宮祥太朗、新木優子
水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』より桜田ひより、佐野勇斗

King ＆ Prince×カリフォルニア ディズニーランド・リゾート
●King ＆ Prince

25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー
●SUPER EIGHT
●Hey！ Say！ JUMP
●timelesz
●King ＆ Prince
●SixTONES
●Snow Man
●Travis Japan
●Aぇ! group

＜21時台＞
●Ado
●timelesz
●Travis Japan
●HANA
●Hey！ Say！ JUMP
●Mrs. GREEN APPLE

6周年6曲スペシャルメドレー
●SixTONES

＜22時台＞
●Aぇ! group
●Omoinotake
●Creepy Nuts
●Superfly
●Snow Man
●back number
●Perfume
●福山雅治

・ゲスト登場
主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結！

12月19日公開予定　映画『新解釈・幕末伝』よりムロツヨシ、佐藤二朗

ベストフレンド企画
●KARA×NiziU

※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記