TOPIX先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3ポイント安の3376.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3440.69ポイント ボリンジャーバンド3σ
3400.50ポイント ボリンジャーバンド2σ
3378.44ポイント 28日TOPIX現物終値
3376.50ポイント 29日夜間取引終値
3360.31ポイント ボリンジャーバンド1σ
3356.40ポイント 5日移動平均
3320.12ポイント 25日移動平均
3310.50ポイント 一目均衡表・転換線
3297.25ポイント 一目均衡表・基準線
3279.93ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3239.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
3199.55ポイント 75日移動平均
3199.55ポイント ボリンジャーバンド3σ
3170.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3119.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2915.39ポイント 200日移動平均
株探ニュース
