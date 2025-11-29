　29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3ポイント安の3376.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3440.69ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3400.50ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3378.44ポイント　　28日TOPIX現物終値
3376.50ポイント　　29日夜間取引終値
3360.31ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3356.40ポイント　　5日移動平均
3320.12ポイント　　25日移動平均
3310.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3297.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3279.93ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3239.74ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3199.55ポイント　　75日移動平均
3199.55ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3170.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3119.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2915.39ポイント　　200日移動平均


