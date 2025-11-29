29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3ポイント安の3376.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3440.69ポイント ボリンジャーバンド3σ

3400.50ポイント ボリンジャーバンド2σ

3378.44ポイント 28日TOPIX現物終値

3376.50ポイント 29日夜間取引終値

3360.31ポイント ボリンジャーバンド1σ

3356.40ポイント 5日移動平均

3320.12ポイント 25日移動平均

3310.50ポイント 一目均衡表・転換線

3297.25ポイント 一目均衡表・基準線

3279.93ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3239.74ポイント ボリンジャーバンド2σ

3199.55ポイント 75日移動平均

3199.55ポイント ボリンジャーバンド3σ

3170.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3119.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

2915.39ポイント 200日移動平均





株探ニュース

