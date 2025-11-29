29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の697ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



755.72ポイント ボリンジャーバンド3σ

748.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

742.00ポイント 75日移動平均

738.23ポイント ボリンジャーバンド2σ

727.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

720.73ポイント ボリンジャーバンド1σ

716.37ポイント 200日移動平均

703.24ポイント 25日移動平均

699.53ポイント 28日東証グロース市場250指数現物終値

699.50ポイント 一目均衡表・基準線

697.00ポイント 29日夜間取引終値

688.80ポイント 5日移動平均

685.75ポイント ボリンジャーバンド-1σ

682.00ポイント 一目均衡表・転換線

668.25ポイント ボリンジャーバンド2σ

650.76ポイント ボリンジャーバンド3σ





