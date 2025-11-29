グロース先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の697ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
755.72ポイント ボリンジャーバンド3σ
748.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
742.00ポイント 75日移動平均
738.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
727.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
720.73ポイント ボリンジャーバンド1σ
716.37ポイント 200日移動平均
703.24ポイント 25日移動平均
699.53ポイント 28日東証グロース市場250指数現物終値
699.50ポイント 一目均衡表・基準線
697.00ポイント 29日夜間取引終値
688.80ポイント 5日移動平均
685.75ポイント ボリンジャーバンド-1σ
682.00ポイント 一目均衡表・転換線
668.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
650.76ポイント ボリンジャーバンド3σ
