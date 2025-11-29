　29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の697ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

755.72ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
748.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
742.00ポイント　　75日移動平均
738.23ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
727.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
720.73ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
716.37ポイント　　200日移動平均
703.24ポイント　　25日移動平均
699.53ポイント　　28日東証グロース市場250指数現物終値
699.50ポイント　　一目均衡表・基準線
697.00ポイント　　29日夜間取引終値
688.80ポイント　　5日移動平均
685.75ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
682.00ポイント　　一目均衡表・転換線
668.25ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
650.76ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


