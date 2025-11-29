「荷物で肩凝る」→ 回避！【ハニーズ】軽い & 使い勝手◎「優秀バッグ」

荷物が多い日は肩凝りが辛い……。そんな悩みを解決するなら、軽量タイプのバッグを試してみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ハニーズ】の実用性 & デザイン性を両立した優秀バッグ。軽量タイプで肩への負担を軽減できそうなのはもちろん、上品なデザインでコーデを格上げできる予感。オンにもオフにも使いやすく、使い勝手の良さそうなバッグは、お値段以上に活躍しそうです。

小物の収納に便利なポーチ付きのトートバッグ

【ハニーズ】「ポーチ付軽量A4トート」\3,680（税込）

滑らかなレザー調の素材が上品で、プライベートはもちろん通勤にも使いやすそうなトートバッグ。同素材のポーチが付いており、リップやイヤホンなど小物の収納に便利そうです。公式サイトによると「荷物が多くても安心の軽量タイプ」とのことで、肩凝りに悩む大人女性にぴったり。グレージュ・ブラウン・ブラック・ライトグレーという品の良いカラー展開も、大人には嬉しいポイント。

通勤にも◎ 洗練されたスクエア型のハンドバッグ

【ハニーズ】「軽量両あおりハンドバッグ」\3,680（税込）

スタイリッシュなスクエア型のフォルムが、大人っぽい雰囲気を醸し出すハンドバッグ。軽量タイプのバッグなので、荷物が多い日も肩への負担を抑えられそう。取り外し可能なショルダー紐が付いているため、コーデに合わせて持ち方をアレンジできます。付属のポーチにはICカードや小銭を入れられて、小物の整理に便利そう。前後にはあおりポケット付きと、機能性が高そうです。

豊富な6色展開！ デイリーに使えるシンプルバッグ

【ハニーズ】「軽量ハンドバッグ」\3,280（税込）

ブルーグレー・アイボリー・ブラック・ボルドー・グレー・ライトベージュという、豊富な6色展開のハンドバッグ。無駄のないシンプルなデザインで、キレイめにもカジュアルにもマッチしそうなのが魅力的。滑らかで光沢のあるレザー調の素材が、プチプラながら高級感を漂わせます。公式サイトには「軽量仕様」とあり、荷物が多い日もストレスフリーに過ごせそう。

ちょっとしたお出かけに便利なミニサイズのバッグ

【ハニーズ】「軽量両あおりミニバッグ」\2,680（税込）

すっきりとしたスクエア型のシルエットで、上品な雰囲気が漂うバッグ。前後にはあおりポケットが付いており、小さめながら見た目以上に収納力がありそう。公式サイトによると「肩掛けしても負担が少ない軽量仕様」とのことで、肩凝りを解消したい大人女性にぴったりです。アイボリー・ブラック・ベージュといったベーシックな色味に加え、今季のトレンドカラーであるレッドもラインナップ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M