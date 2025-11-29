日本人の海外移住が注目を集めている。ワーキングホリデーの若者、子育て世代、富裕層、技術者や研究者、リタイア世代。日本をなぜ離れるのか。海外移住にはどんなリスクがあるのか。

【写真】この記事の写真を見る（9枚）

移住研究の第一人者・大石奈々さんが、日本人移住者へのインタビューやデータをもとに実態に迫った話題の書籍『流出する日本人--海外移住の光と影』（中公新書）より、一部を抜粋して紹介する（全3回の1回目／続きを読む）。

（当記事では典拠を示す注記を省略しています。注記については中公新書『流出する日本人』でご確認ください）

◆◆◆

ワーキングホリデー中の仕事は限定的

ワーキングホリデーは、多くの若者たちにとって、コストを抑えながら、海外で働き、語学を学び、経験を積むことができる貴重な機会となっている。異文化環境で、現地の人々や、外国人の友達を作って交流するなど、「世界が広がる」経験をしている若者は多い。語学力をつけたことで、帰国してからのキャリア・アップにつなげた人々もいる。



©Trickster/イメージマート

ただ、滞在中の仕事は、業種・職種の面で非常に限られたものになる。渡航する若者たちの中には、大企業の正社員や、中小企業の主任や店長といった、スキルや知識を持つ人々が少なくないにもかかわらず、現地で実際にスキルを活かせる人は多くはない。語学のハードルが最も大きいが、ビザ上の制約もある。ワーキングホリデー・ビザは就労ができるものの、豪州では一人の雇用主のもとで働ける期間が6ヵ月までと決められているからだ。

76%が飲食産業に従事している

コロナ禍の間はこの制約が緩和されていたが、2023年7月からまた復活した。ほとんどの雇用主は、できるだけ長い期間働いてくれる人を雇おうとするため、現地の豪州人が優先される。そのため、ワーキングホリデーの若者が雇われる職種は、現地の豪州人が希望しないものであることが多いのだ。

2019年の日本ワーキング・ホリデー協会の調査では豪州におけるワーキングホリデー渡航者および経験者の76％が飲食産業に従事していた。続いて多かったのが農業（44％）、清掃業・小売業（各9％）、オーペア業（個人宅での家事・育児サポート業）（7％）である（複数回答）。これらの業種は労働力をワーキングホリデーの若者に依存しており、日本で農業・漁業、製造業が技能実習生を受け入れている状況に酷似している。

飲食産業における日本人の賃金はかなり低い

豪州において日本人の若者の圧倒的多数が就業するのが飲食業であり、その職場のほとんどが日本食レストランである。「和食」はユネスコの無形文化遺産に認定されるほどその価値が認められており、世界各国に多くの店が存在するが、豪州では特にその人気が高く、大都市には多くの日本食レストラン・居酒屋・カラオケ店が存在する。中国人・韓国人が経営する店のほうが多いと言われているが、日本人が経営する店もあり、日本から来たワーキングホリデー渡航者や留学生が店員として多く働いている。

こうした若者たちは日本人の多い場所で働くことを最初から望んでいるわけではないが、語学力の問題で仕事を得ることが難しく、一定の語学力とスキルがあるケースを除き、仕事を見つけることは容易ではない。

しかし、豪州の飲食産業における労働は最低賃金が支払われていないケースが常態化していることで知られており、日本食レストランもその例外ではない。豪州の法定最低賃金はフルタイムと毎週一定の労働時間が確保されたパートタイム職種の時給が24・95豪ドル（約2511円）、それ以外のパート・臨時雇用者は31・19豪ドル（約3139円）と高いが、飲食産業における日本人の賃金相場はそれよりかなり低いと言われている（注：本書では2023年のデータを記載）。

前出の日本ワーキング・ホリデー協会の調査ではワーキングホリデー渡航者および経験者が「賃金が最も低かった業種」として挙げたのが飲食業であった。メルボルンのビザサポート業者によると、3〜4年前に政府の大規模な監査が入って以降、日本人が経営する店の状況は改善してきたが、中国人・韓国人が経営する店の時給はまだ低く、最低賃金の6〜7割程度で働く日本人が多いとのことであった。

ワーキングホリデーに欠かせない「農業」

日本人に限らず、豪州で1年以上の滞在を希望するすべてのワーキングホリデー渡航者にとって欠かせないのが地方の農業など、労働力不足の分野における就労である。地方における慢性的な人手不足を補うため、豪州政府は地方振興政策の一環として「1年目に地方や一定の業種で88日以上働くとワーキングホリデー・ビザを1年延長、2年目に半年以上働くとさらに1年延長する」という制度をとっている。

地方の求人の多くが農業関係で、新型コロナウイルスの感染拡大の直前には、各国から集まった約13万人のワーキングホリデー・ビザの労働者が豪州の農業を支えていた。

豪州の農場主の多くが人材斡旋業者に労働者の手配を任せており、日本人の若者たちはこうした業者から仕事を紹介されている。日本のメディアでは農場での野菜や果物の収穫によって月50万円ほどの高給を得る若者の例が散見されるが、現実はそれほどバラ色ではない。農作業はハイレベルの語学力は必要でないものの、基本的な上司の指示を理解できるレベルは必要で、理解できず作業がうまくこなせなければ、すぐに失職してしまうこともある。

収穫の最盛期に1ヵ月50万円の給料を得られても…

また、ある農作物の収穫の最盛期に1ヵ月で50万円の給料を得られたとしても、収穫が終われば無職になり、タイミング的にすぐ他の仕事が見つかる保証はなく、仕事が見つかるまでは無収入になる。農場は地方にあるため、車の所有と運転免許証の所持を採用条件に出す雇用主も少なくない。だが、車を購入するための金銭的な余裕がない日本人の若者は多く、仕事がなかなか見つからないケースが多い。さらに、農業は天気に影響を受けやすいため、雨季が長引くと収入がないまま家賃を払い続けることになる。

「ホステル」が2〜3ドルをピンハネ

農場で働く日本人のSNSグループやインターネットのページには、悪徳業者に騙されて賃金が払われなかったり、ビザ延長のために必要な書類を作成してくれなかったり、といた事例が数多く報告されている。しかし、業者が別名で募集をかけたり、日本人に仲介料を払って募集をかけたりすることもあるため、トラブルに陥る若者があとを絶たない。

筆者がインタビューを行ったグリフィス大学のカヤ・バリー氏によれば、クイーンズランド州では「ホステル」と呼ばれる安宿が人材斡旋業を兼ねていることが多く、宿を安く提供する代わりに時給から2〜3ドルをピンハネするというシステムが常態化している。欧米からの若者たちも最低賃金以下の時給で働かされていることがあるが、日本人を含むアジア人の時給は欧米人の時給と比べてもさらに低く設定されているとのことであった。

住み込みで家事・育児をする「オーペア」の問題

オーペア（au pair）は、海外のホストファミリー宅に住みこみで家事・育児のサポートを提供することで文化交流や語学学習を行うというもので、欧米の若者の間では短期の海外経験として広く人気を博してきた。日本でも少しずつ知られてくるようになり、「オーペア留学」というキャッチフレーズで留学・ワーキングホリデーの斡旋業者が宣伝を行っている。通常のホームステイのように家賃や食費を支払う必要がないため、コストをかけず海外経験を積みたい若年女性の関心を集めている。

各国が詳細な統計をとっておらず、グローバルなレベルでの全体像は不明であるが、その数は増加しつつあると指摘されており、ドイツでは2011年の段階で360ものオーペア斡旋業者が存在し、そのうち一社では16万2000名にのぼる海外のオーペア志望者と4万9000のドイツ人受け入れ家族が登録していた。豪州では2014年時点で1万人以上のオーペアが滞在していると推計されている。男性のオーペアも少数いるが、圧倒的多数が若年女性である。

オーペア制度にとっての最大の課題は、多くの国がオーペアを国際理解プログラムと位置づけており、労働法から除外する、あるいは豪州のように法的・制度的なグレーゾーンに位置させていることである。労働者性がフルに認められないため、オーペアは「賃金」でなく少額の「手当」のみを受け取る。また、ホストファミリーは1ヵ月前の解雇通知を出す義務もなく、オーペアはある日突然仕事と住居を失うこともある。

セクハラ、パワハラを受けることも…

香港やシンガポールの家事労働者のように渡航・帰国費用を雇用主に支払ってもらうこともなく、雇用契約を結ぶことすらできない。このため、オーペアの待遇はホストファミリー次第になってしまい、運良く親切なホストファミリーに当たれば良いが、そうでない場合には交渉の余地がない場合がほとんどで、ホストファミリーの都合によって内容が一方的に変更されることもある。

オーペアは最低賃金を大幅に下回る報酬で家事・育児サポートを提供することが多く、筆者らの調査では日本人女性の平均時給は約5豪ドル（約480円）と、最低賃金の約5分の1であった。労働内容も政府が定めた「12歳以下の子どもの保育と限定的な家事」という範囲を大幅に超えており、掃除・洗濯・料理だけでなく、ガーデニング、洗車、ペットの世話、糖尿病を患う子どものインシュリン注射を強要された者もいた。

セクシャルハラスメント（セクハラ）やパワーハラスメント（パワハラ）などを受けても、辞めると住居と収入を一度に失ってしまい、その場合に外国人が短期で住める賃貸物件が限られているため、忍耐を強いられる場合が多い。

〈米国大学卒業後に「就労ビザを出す」と騙され、5年以上拘束された日本人女性も…“永住権取得”にまつわる不安《家族と連絡も取れず》〉へ続く

（大石 奈々／Webオリジナル（外部転載））