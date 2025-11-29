〈セクハラ、パワハラ、格安賃金、突然の解雇…若者に人気「ワーキングホリデー」「オーペア」に潜む海外移住・海外就労の危険性〉から続く

日本人の海外移住が注目を集めている。ワーキングホリデーの若者、子育て世代、富裕層、技術者や研究者、リタイア世代。日本をなぜ離れるのか。海外移住にはどんなリスクがあるのか。

移住研究の第一人者・大石奈々さんが、日本人移住者へのインタビューやデータをもとに実態に迫った話題の書籍『流出する日本人--海外移住の光と影』（中公新書）より、一部を抜粋して紹介する（全3回の2回目／続きを読む）。

(当記事では典拠を示す注記を省略しています。注記については中公新書『流出する日本人』でご確認ください)

突然、帰国を余儀なくされる可能性が

移住者たちにとって、最も想定外となる課題は滞在国の急な政策変更だ。多くの国が、労働力の需給状況や国内の世論、政治的状況などによって、受け入れ職種やビザの発給要件を52頻繁に変更する。現在、就労ビザが下りている職種でも、あるとき、突然更新を拒否されて、帰国を余儀なくされる可能性があるのだ。外国人の同僚が急に解雇されたり、帰国を余儀なくされたりしたとき、初めて自分の立場の脆ぜい弱じゃくさを実感したという人もいる。



永住権の取得に関しても同様だ。留学して学位や資格を取ったり、あるいはすでに就労ビザを持っていたりしても、永住権の申請資格を得る前に、自分の職種が申請可能な職種リストから外されてしまうこともある。

人生を狂わされることは、どの国でも起こり得る

ある30代の男性は、永住を視野に家族と豪州に移住しようとしたが、永住権申請が可能な職業リストに自分の職業が入っていないと知り、留学ビザで渡航した。専門学校に入学して、永住権申請が可能な歯科技工士の資格を取得するためだ。しかし、無事に卒業し、資格を得て喜んだのも束の間、永住権申請の直前になって、何と歯科技工士が職種リストから外されてしまった。その後、紆余曲折を経て、最終的に永住権を得ることができたが、長期にわたって心労の多い日々を過ごすことを余儀なくされた。

また、別の女性は、豪州の専門学校で調理師免許を取って無事に永住権を取得したが、翌年に調理師が職業リストから外れてしまい、同じ学校の後輩や友人たちは皆、永住をあきらめ、帰国を余儀なくされたという。永住するために高額な費用とエネルギーをかけて留学しても、突然のビザ要件の変更でこのように人生を狂わされることは、残念ながらどの国でも起こり得る。

「永住ビザの申請をサポートする」と低賃金労働に

富裕層であっても、海外において安泰な生活を送り続けられるとは限らない。ビザの更新は必ずしも保証されておらず、要件も変更が続くため、自分の経済的な状況の変化や政府の政策次第では更新ができなくなる可能性もある。富裕層でさえも外国人である限り、自分の滞在期間を完全にコントロールすることはできず、移住先の政府の意向に振り回されてしまうのが現実だ。

こうした状況を知った人々の多くは、カナダや豪州など、入国前に永住ビザを取得できるスキームがある国への移住を検討する。専門職に就いている人に限られるが、ある移住コンサルタントは、申請可能なクライアントにはこのスキームで移住することを勧めているという。

移住後に永住権を取得することは難しく、それまでのプロセスが不安定だからだ。ワーキングホリデー・ビザや留学生ビザで入国し、仕事を見つけ、就労ビザを得られる人々もいるが、語学のハードルもあり、永住権の取得にたどりつくまでには長い時間と経済的困難やストレスを伴うのが現状だ。

雇用主の中には、「身元保証人として永住ビザの申請をサポートする」と約束し、それを盾に低賃金で働かせながら、結局、約束を反故にしてしまうような人も残念ながら存在する。筆者がインタビューした中にもそうした被害を受けた若者がおり、結局新たなスポンサーが見つからないまま、就労ビザの期限を迎え、帰国を余儀なくされてしまった。

米国大学卒業後、5年以上拘束された女性も

また、移住したことで人身取引の被害者となってしまうケースもある。筆者自身が直接救済に関わったケースだが、米国の大学を卒業後、「就労ビザを出す」という雇用主に騙され、拘束された状態で働かされてしまった日本人女性がいる。最終的に、米国政府から人身取引の被害者として認定され、永住権申請が可能なビザを取得することができたが、5年以上の長きにわたり、身体的にも精神的にも厳しい状況に置かれ、家族とも連絡がとれず、帰国することもできなかった。

こうしたケースはもちろん稀ではあるが、「就労ビザ」や「永住ビザ」の申請をサポートするという甘言で外国人を騙す悪徳業者はいる。特に最近では、SNS上でグループを運営していたり、海外移住や起業のサポートを謳う会社が増えているが、実際に調べてみるとプロフィールの情報を詐称していたり、「経営している」と称している会社が実際には存在しなかったりするケースもある。海外移住や起業を情報商材ビジネスの一部として利用し、中には悪用している人もいるようだと警鐘を鳴らす移住者もいた。

日本人でも外国人でも、海外に移住したい人々を騙して利益を得ようとする人たちはいる。SNSやYouTubeなどの情報を安易に信じすぎることなく、本当に信頼に足る情報かどうか、また就職先の雇用主についても、自分自身で慎重に調べる必要がある。

「永住権」を取得しても喪失する可能性がある

長い努力と忍耐の末、無事に永住権を取得できたとしても、未来永劫、安定が約束されるというわけではない。前述のように永住ビザは国によって要件が異なり、不安定さが残るからだ。ここが日本における「永住者」という在留資格とは異なる点だ。

日本では、永住者の在留期限や活動範囲に制限がなく、海外に出るときに再入国許可を申請して、有効期限内（5年）に一時帰国することや、在留カード（有効期間7年）の更新を日本で行うこと以外に条件はない。特に問題がない限り、ずっと日本に住み続けられ、長期にわたって海外に住むことも可能だ。

しかし、海外の多くの国は、永住者に様々な要件を課している。例えば、カナダと豪州は5年のうち2年以上の居住を義務づけており、条件が満たされなければ永住権を喪失する可能性がある。また、シンガポールの場合、永住者の再入国許可は通常5年ごとに更新が必要で、その際には審査がある。

言い換えれば、「永住権」を取得しても、国によっては、永久に住み続けられるという保証はないのだ。ある移住コンサルタントによれば、政府がこうした要件を課すのは「永住する」ということに対しての移住者側のコミットメントを国として確認し、国の税金が使われる対象である永住外国人をしっかりモニターしたいという背景があるからだという。

「外国人」であり続ける限り、同じ権利を享受できない

永住権を持つ外国人が得られるメリットは、持たない外国人よりは多いものの、国民と全く同じではない。武田里子氏の研究によれば、日本人が外国籍を取得する理由として、就労機会や昇進、社会保障、税制、教育（授業料の減免、教育ローン）などにおいて「便益の大きな差異」がある。多くの国で、永住者には国政レベルでの選挙権や被選挙権が認められないなど、「外国人」であり続ける限り、国民と同じ権利を享受することはできないのだ。

欧米で起こっている政治の右傾化による反移民の動きも、永住外国人として生活する日本人にとっては不安の種だ。武田氏は外国籍の取得を検討している複数の日本人の声を拾い上げているが、その中には、欧州で右翼政権が台頭していることで、「国籍をもたないままここに居住することには、大きな不安を感じている」というスウェーデン在住の男性や、「選挙で中央政権が極右になった場合、外国人排除が考えられ」、これまで築いてきたビジネスへの影響を危惧しているというスペイン在住女性のコメントがあった。

また、英国在住の女性は、「永住日本人のように市民権を取得せずに長期在住するケースは例外的なため、イギリスの制度内でも不利で不便な立場におかれ続ける稀な存在になっているし、いつ、更に法律が変わって放り出されないとも限らない」と不安を吐露していた。

〈「子の不法な連れ去り」とみなされ日本に戻れない場合も…国際結婚しDV被害にあった"海外移住"女性が陥る「落とし穴」とは〉へ続く

(大石 奈々／Webオリジナル（外部転載）)